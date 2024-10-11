Обнаружено гигантское магнитное поле вокруг Млечного Пути: источник загадочных пузырей найден

Ученые смогли обнаружить не только магнитное поле вокруг нашей галактики, но и найти источник формирования пузырей из газа, которые находятся с двух сторон галактического диска.

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Астрофизики изучили горячий газ, который выпускает много сильного излучения, расположенный в пространстве над и под диском Млечного Пути. Они обнаружили огромные магнитные поля, которые пронизывают и окружают гало из темной материи нашей галактики. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

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Астрофизики изучили рентгеновский свет, который выпускают две огромные структуры, расположенные над и под диском Млечного Пути. Их впервые обнаружили 4 года назад и назвали пузырями eROSITA. Эти пузыри наполнены горячим газом и каждый из них имеет размер примерно 45 тысяч световых лет.

Когда эти пузыри были обнаружены, ученые предположили, что они возникли либо в результате активности центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, или же стали результатом очень сильного образования новых звезд. В любом случае эти структуры протираются настолько далеко, что находятся в гало из темной материи нашей галактики, которая ее окружает. Авторы исследования предположили, что найти источник формирования пузырей можно с помощью магнитных полей, если они существуют вокруг нашей галактики в ее гало.

Астрофизики изучили горячий газ, который выпускает много сильного излучения, расположенный в пространстве над и под диском Млечного Пути.Они обнаружили огромные магнитные поля, которые пронизывают и окружают гало из темной материи нашей галактики Фото: NASA

Когда свет проходит через магнитное поле, он становится ориентированным в соответствии с направлением магнитного поля и это называется поляризация света. Изучение света может показать не только наличие поляризации, и направление магнитного поля, которое ее создало.

Когда астрофизики изучили рентгеновский свет, выпускаемый пузырями eROSITA, то они обнаружили огромные длинные нити намагничивания. Существование этих нитей указывает на то, что источником пузырей eROSITA является образование новых звезд.

На расстоянии от 10 000 до 16 000 световых лет от центра галактики кольцо звездообразования могло бы создавать тепло и ветры, которые заставили горячий газ выйти в гало галактики на расстояние в несколько десятков тысяч световых лет, говорят ученые.

Пока что нет точной уверенности в том, что гипотеза ученых верна, ведь нужно больше данных для анализа. В то же время астрофизики говорят, что они получили первые подробные измерения магнитных полей в гало Млечного Пути и обнаружили возможную связь между образованием новых звезд, а также выбросами газа из галактики.

Ученые считают, что обнаруженные магнитные поля не являются случайными структурами, а тесно связанны с областями звездообразования в Млечном Пути.

Как уже писал Фокус, обнаружена странная галактика в ранней Вселенной. Астрономы впервые увидели рост галактики "изнутри наружу" всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва.

Также Фокус писал о новых наблюдениях за ранней Вселенной, которые бросают вызов теории эволюции космоса в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.