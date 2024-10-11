Виявлено гігантське магнітне поле навколо Чумацького Шляху: джерело загадкових бульбашок знайдено

Вчені змогли виявити не тільки магнітне поле навколо нашої галактики, а й знайти джерело формування бульбашок із газу, що знаходяться з двох боків галактичного диска.

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Астрофізики вивчили гарячий газ, який випускає багато сильного випромінювання, розташований у просторі над і під диском Чумацького Шляху. Вони виявили величезні магнітні поля, які пронизують і оточують гало з темної матерії нашої галактики. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

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Астрофізики вивчили рентгенівське світло, яке випускають дві величезні структури, розташовані над і під диском Чумацького Шляху. Їх уперше виявили 4 роки тому і назвали бульбашками eROSITA. Ці бульбашки наповнені гарячим газом, кожна з них має розмір приблизно 45 тисяч світлових років.

Коли ці бульбашки були виявлені, вчені припустили, що вони виникли або внаслідок активності центральної надмасивної чорної діри Чумацького Шляху, або ж стали результатом дуже сильного утворення нових зірок. У будь-якому разі ці структури протираються настільки далеко, що перебувають у гало з темної матерії нашої галактики, яка її оточує. Автори дослідження припустили, що знайти джерело формування бульбашок можна за допомогою магнітних полів, якщо вони є навколо нашої галактики в її гало.

Астрофізики вивчили гарячий газ, який випускає багато сильного випромінювання, розташований у просторі над і під диском Чумацького Шляху.Вони виявили величезні магнітні поля, які пронизують і оточують гало з темної матерії нашої галактики. Фото: NASA

Коли світло проходить через магнітне поле, воно стає орієнтованим відповідно до напрямку магнітного поля, і це називається поляризація світла. Вивчення світла може показати не тільки наявність поляризації, а й напрямок магнітного поля, яке її створило.

Коли астрофізики вивчили рентгенівське світло, що випускається бульбашками eROSITA, то вони виявили величезні довгі нитки намагнічування. Існування цих ниток вказує на те, що джерелом бульбашок eROSITA є утворення нових зірок.

На відстані від 10 000 до 16 000 світлових років від центру галактики кільце зореутворення могло б створювати тепло і вітри, які змусили б гарячий газ вийти в гало галактики на відстань у кілька десятків тисяч світлових років, кажуть учені.

Поки що немає точної впевненості в тому, що гіпотеза вчених правильна, адже потрібно більше даних для аналізу. Водночас астрофізики кажуть, що вони отримали перші докладні вимірювання магнітних полів у гало Чумацького Шляху і виявили можливий зв'язок між утворенням нових зірок, а також викидами газу з галактики.

Вчені вважають, що виявлені магнітні поля не є випадковими структурами, а тісно пов'язані з областями зореутворення в Чумацькому Шляху.

Як уже писав Фокус, виявлено дивну галактику в ранньому Всесвіті. Астрономи вперше побачили зростання галактики "зсередини назовні" всього через 700 мільйонів років після Великого вибуху.

Також Фокус писав про нові спостереження за раннім Всесвітом, які кидають виклик теорії еволюції космосу протягом першого мільярда років після Великого вибуху.