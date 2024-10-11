Возрастом 150 млн лет. Найдена самая длинная в мире тропа, протоптанная динозавром (видео)

Ученые использовали дрон, чтобы запечатлеть самые длинные следы динозавров, оставленные одним из них более 150 миллионов лет назад.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет: за это время наша планета стала домом для невероятного количества видов. Некоторые из этих животных процветают по сей день, а другие, например, динозавры, давно вымерли — их погубил огромный астероид, столкнувшийся с Землей, пишет IFLScience.

Столетиями ученые то и дело находят окаменелые останки динозавров, позволяющие пролить свет на их историю. Теперь ученые обнаружили нечто куда более удивительное — самую длинную в мире тропу, протоптанную динозаврами. Более 150 миллионов лет назад древний завропод прогулялся этой тропой, которая в современном мире стала частью Колорадо — теперь этот путь могут пройти и люди.

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Колорадо известен своим богатством окаменелостей динозавров, а потому его часто называют "мечтой палеонтолога", но местонахождение следов динозавров в Уэст-Голд-Хилл невероятно особенное. Оно расположено на высоте около 2 835 метров и представляет собой 96,3-метровый участок из 134 последовательных следов динозавров, датируемых поздней юрой.

Ученые предполагают, что следы на самой длинной тропе, протоптанной динозаврами, оставил завропод: длинношеий, толстоногий динозавр, погибший в результате падения на Землю астероида. Отметим, что эта тропа вовсе не является местом самого большого скопления следов динозавров в США — это звание принадлежит тропе Пикет-Уайр-Каньон. Она также расположена в Колорадо. В то же время, по словам ученых, Уэст-Голд-Хилл, на самом деле является самым длинным известным непрерывным набором следов динозавров в мире.

Исследователям также удалось заснять тропу с помощью беспилотника — на ней также видны следы резкого поворота: завропод прошел на север около 45 метров, прежде чем повернуть на 180° на юг, прошел около 15 метров, а затем повернул на восток и продолжил идти. Далее следы динозавра теряются. Увы, едва ли нам когда-нибудь удастся понять, почему изменилось направление движения завропода.

Исследователи отмечают, что подобные свидетельства весьма редки в современном мире — науке известно лишь шесть подобных примеров поворота завроподом, обнаруженные в США и Китае — лишь один из них показывает резкий поворот динозавра.

По словам исполняющего обязанности лесного инспектора национальных лесов Гранд-Меса Джима Питтса, хорошие новости для туристов заключаются в том, что следы тропы динозавров в Уэст-Голд-Хилле теперь является общественной землей. Ранее эта земля принадлежала семье Чарльз, которая владела этим местом с 1945 года. Любопытно, что до 2021 года владельцы земли не подозревали, что дыры под их ногами на самом деле являются следами динозавров.

После этого семья обратилась в Лесную службу США, чтобы узнать, будет ли она заинтересована в приобретении земли, чтобы ее можно было сохранить и использовать для общественного пользования, и была заключена успешная сделка.

Ранее Фокус писал о том, что одинаковые следы динозавров нашли на разных континентах.