Обнаруженные следы крупных хищных динозавров доказывают, что они жили возле Антарктиды (фото)

Ученые пока точно не знают, как выживали динозавры во время полярной зимы.

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Палеонтологи обнаружили серию следов, которые оставили миллионы лет назад крупные динозавры тероподы, на юге Австралии. В далеком прошлом данный регион еще был связан с Антарктидой. Отпечатки следов доказывают, что крупные динозавры жили в этом регионе еще тогда, когда он почти касался Южного полярного круга. Результаты исследования опубликованы в издании Alcheringa: An Australasian Journal of Paleontology, пишет IFLScience.

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Ученые обнаружили 18 отпечатков следов огромных хищных динозавров тероподов, которые ходили на двух лапах, на южном побережье Австралии. Этот регион является частью геологической формации Вонтагги, где часто находят окаменелые кости динозавров, живших 120-128 млн лет назад.

Австралия в тот период находилась намного южнее и гораздо ближе к Антарктиде. Это значит, что тогда зимние ночи были такими же длинными, как сегодня на берегах Антарктиды, но в то же время на планете был гораздо более теплый климат.

Учитывая огромные трудности доступа к окаменелостям, замерзшим под ледниками, формация Вонтагги дает лучшее представление об этой древней необычной экосистеме.

По словам ученых, многочисленные следы являются лучшим доказательством того, что в этой бывшей полярной среде могли выжить крупные хищные динозавры, которые весили больше тонны. Предполагается, что крупные тероподы питались более мелкими динозаврами, рыбой и черепахами.

Ученые обнаружили 18 отпечатков следов огромных хищных динозавров тероподов, которые ходили на двух лапах, на южном побережье Австралии Фото: IFLS

Самый большой след, обнаруженный учеными, имеет длину 47 сантиметров, что делает его самым большим следом хищного динозавра мелового периода, обнаруженным на юге Австралии.

На основе соотношения между размером стоп и длиной лап других хищных динозавров, ученые пришли к выводу, что высота лапы владельца огромного следа была примерно 180 см.

На вопрос, как динозавры выживали во время полярных зим, ученые пытаются ответить уже полвека, с тех пор, как были обнаружены первые признаки того, что они жили близко к полярным регионам планеты.

Остаются открытыми следующие вопросы: впадали ли динозавры в спячку, мигрировали на север или питались немногочисленной добычей?

Обнаруженные следы не могут ответить на эти вопросы, но они показывают, что, по крайней мере, временами добычи среднего размера была настолько много, что крупные хищные динозавры могли выжить в данном регионе.

С другой стороны, отсутствие крупных травоядных и нехватка более мелких плотоядных динозавров интригует. Хотя ученые считают, что в данном регионе жили различные динозавры.

Также пока не ясно жили ли динозавры в этой среде зимой, ведь если это так, то они не могли бы оставить следы на льду.

Как уже писал Фокус, предшественников динозавров неожиданно обнаружили на тротуаре в Шотландии. Окаменелости рыб возрастом около 385 миллионов лет найдены в одних из самых редких камней для мостовой в мире.

Также Фокус писал о том, что в Малайзии нашли пещеры со скелетами и кристаллами. Археологи сделали открытие случайно, обследуя территорию перед строительством гидроэлектростанции.