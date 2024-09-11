Виявлені сліди великих хижих динозаврів доводять, що вони жили біля Антарктиди (фото)

Учені поки точно не знають, як виживали динозаври під час полярної зими.

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Палеонтологи виявили серію слідів, які залишили мільйони років тому великі динозаври тероподи, на півдні Австралії. У далекому минулому цей регіон ще був пов'язаний з Антарктидою. Відбитки слідів доводять, що великі динозаври жили в цьому регіоні ще тоді, коли він майже торкався Південного полярного кола. Результати дослідження опубліковані у виданні Alcheringa: An Australasian Journal of Paleontology, пише IFLScience.

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Учені виявили 18 відбитків слідів величезних хижих динозаврів тероподів, які ходили на двох лапах, на південному узбережжі Австралії. Цей регіон є частиною геологічної формації Вонтаггі, де часто знаходять скам'янілі кістки динозаврів, які жили 120-128 млн років тому.

Австралія в той період перебувала набагато південніше і набагато ближче до Антарктиди. Це означає, що тоді зимові ночі були такими ж довгими, як сьогодні на берегах Антарктиди, але водночас на планеті був набагато тепліший клімат.

З огляду на величезні труднощі доступу до скам'янілостей, що замерзли під льодовиками, формація Вонтаггі дає найкраще уявлення про цю давню незвичайну екосистему.

За словами вчених, численні сліди є найкращим доказом того, що в цьому колишньому полярному середовищі могли вижити великі хижі динозаври, які важили понад тонну. Передбачається, що великі тероподи харчувалися дрібнішими динозаврами, рибою і черепахами.

Учені виявили 18 відбитків слідів величезних хижих динозаврів тероподів, які ходили на двох лапах, на південному узбережжі Австралії Фото: IFLS

Найбільший слід, виявлений вченими, має довжину 47 сантиметрів, що робить його найбільшим слідом хижого динозавра крейдяного періоду, виявленим на півдні Австралії.

На основі співвідношення між розміром стоп і довжиною лап інших хижих динозаврів, учені дійшли висновку, що висота лапи власника величезного сліду була приблизно 180 см.

На питання, як динозаври виживали під час полярних зим, вчені намагаються відповісти вже півстоліття, відтоді, як були виявлені перші ознаки того, що вони жили близько до полярних регіонів планети.

Залишаються відкритими такі питання: чи впадали динозаври в сплячку, мігрували на північ або харчувалися нечисленною здобиччю?

Виявлені сліди не можуть відповісти на ці питання, але вони показують, що, принаймні, часом здобичі середнього розміру було так багато, що великі хижі динозаври могли вижити в цьому регіоні.

З іншого боку, відсутність великих травоїдних і брак дрібніших м'ясоїдних динозаврів інтригує. Хоча вчені вважають, що в цьому регіоні жили різні динозаври.

Також поки не зрозуміло, чи жили динозаври в цьому середовищі взимку, адже якщо це так, то вони не могли б залишити сліди на льоду.

Як уже писав Фокус, попередників динозаврів несподівано виявили на тротуарі в Шотландії. Скам'янілості риб віком близько 385 мільйонів років знайдені в одних з найрідкісніших каменів для бруківки у світі.

Також Фокус писав про те, що в Малайзії знайшли печери зі скелетами і кристалами. Археологи зробили відкриття випадково, обстежуючи територію перед будівництвом гідроелектростанції.