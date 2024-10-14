Почти 3 млрд ударов. Ученые подсчитали, сколько раз бьется сердце человека за всю его жизнь

Сердце — важнейший орган в теле человека, поддерживающий в нас жизнь и постоянно работающий. Теперь ученые сосчитали, сколько ударов оно делает в день и за всю жизнь.

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Сердце больше, чем любой другой орган в теле человека вдохновляет воображение. В течение всей истории человечества люди по всему миру писали, говорили и пели о нем на тысячах языков. Однако главная функция в сердце любого организма — поддерживать в нем жизнь, пишет Live Science.

Этот орган представляет собой мышцу размером с кулак и управляет всей кровеносной системой, перекачивая насыщенную кислородом кровь по всему телу. Сердце может ускоряться или замедляться в зависимости от эмоций и физических нагрузок, а также травм или болезней. Однако в целом здоровое сердце, как правило, бьется ровно и надежно. Сколько же ударов в день и за всю жизнь человека оно делает?

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По словам руководителя отделения сердечно-сосудистой медицины Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете в Нью-Джерси, доктора Парто Сенгупта, существует множество сценариев того, как быстро бьется наше сердце в течение дня. Исследования показывают, что интервалы сердечных сокращений даже замедляются и ускоряются примерно на 100 миллисекунд каждый раз, когда мы делаем вдох или выдох. Доктор Сенгупта также отмечает, что самым любопытным является то, что наше сердце способно регулировать частоту и функцию в зависимости от метаболических потребностей организма.

Чтобы оценить масштабы работы сердца за всю жизнь, необходимо подсчитать количество ударов в минуту. Частота сердечных сокращений измеряется в ударах в минуту (BPM):

для взрослого в состоянии покоя — от 60 до 100 ударов в минуту (частота большинства от 55 до 85 BPM, согласно Гарвардской медицинской школе);

для новорожденного в состоянии покоя от 70 до 190 ударов в минуту.

Если частота сердечных сокращений у взрослого в состоянии покоя выходит за пределы нормального диапазона, это сигнализирует кардиологам о патологиях. По словам доктора Сальваторе Савона, специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям и клинический доцент кафедры внутренней медицины в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо, с возрастом частота сердечных сокращений, как правило, замедляется, поскольку время накладывает свой отпечаток на сердечные мышцы.

Сколько ударов делает сердце человека за всю жизнь

Человек со средней частотой сердечных сокращений в состоянии покоя 70 ударов в минуту будет совершать 100 800 сердечных сокращений в день. За год это составит примерно 36,8 миллиона ударов, а при средней продолжительности жизни в 77,5 лет это составит около 2,85 миллиарда ударов.

Существует ли предел того, сколько ударов может сделать наше сердце? По словам доктора Сенгупта, есть несколько факторов, которые способны подорвать работу сердца, а именно:

возраст;

генетика;

травмы;

болезни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заглянули в самое сердце человека и показали его строение.