Майже 3 млрд ударів. Учені підрахували, скільки разів б'ється серце людини за все її життя

Серце — найважливіший орган у тілі людини, що підтримує в нас життя і постійно працює. Тепер учені порахували, скільки ударів воно робить на день і за все життя.

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Серце більше, ніж будь-який інший орган у тілі людини надихає уяву. Протягом усієї історії людства люди по всьому світу писали, говорили та співали про нього тисячами мов. Однак головна функція в серці будь-якого організму — підтримувати в ньому життя, пише Live Science.

Цей орган являє собою м'яз розміром з кулак і управляє всією кровоносною системою, перекачуючи насичену киснем кров по всьому тілу. Серце може прискорюватися або сповільнюватися залежно від емоцій і фізичних навантажень, а також травм або хвороб. Однак загалом здорове серце зазвичай б'ється рівно і надійно. Скільки ж ударів на день і за все життя людини воно робить?

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За словами керівника відділення серцево-судинної медицини Медичної школи Роберта Вуда Джонсона при Ратгерському університеті в Нью-Джерсі, доктора Парто Сенгупта, існує безліч сценаріїв того, як швидко б'ється наше серце протягом дня. Дослідження показують, що інтервали серцевих скорочень навіть сповільнюються і прискорюються приблизно на 100 мілісекунд щоразу, коли ми робимо вдих або видих. Доктор Сенгупта також зазначає, що найцікавішим є те, що наше серце здатне регулювати частоту і функцію залежно від метаболічних потреб організму.

Щоб оцінити масштаби роботи серця за все життя, необхідно підрахувати кількість ударів за хвилину. Частота серцевих скорочень вимірюється в ударах за хвилину (BPM):

для дорослого в стані спокою — від 60 до 100 ударів на хвилину (частота більшості від 55 до 85 BPM, згідно з Гарвардською медичною школою);

для новонародженого в стані спокою від 70 до 190 ударів на хвилину.

Якщо частота серцевих скорочень у дорослого в стані спокою виходить за межі нормального діапазону, це сигналізує кардіологам про патології. За словами доктора Сальваторе Савона, фахівця з серцево-судинних захворювань і клінічного доцента кафедри внутрішньої медицини в Медичному центрі Векснера при Університеті штату Огайо, з віком частота серцевих скорочень, як правило, сповільнюється, оскільки час накладає свій відбиток на серцеві м'язи.

Скільки ударів робить серце людини за все життя

Людина із середньою частотою серцевих скорочень у стані спокою 70 ударів на хвилину здійснюватиме 100 800 серцевих скорочень на день. За рік це становитиме приблизно 36,8 мільйона ударів, а за середньої тривалості життя в 77,5 років це становитиме близько 2,85 мільярда ударів.

Чи існує межа того, скільки ударів може зробити наше серце? За словами доктора Сенгупта, є кілька факторів, які здатні підірвати роботу серця, а саме:

вік;

генетика;

травми;

хвороби.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зазирнули в саме серце людини та показали його будову.