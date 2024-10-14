Археологи нашли подтверждения настоящего Рагнарека: конец света произошел 1500 лет назад

Исследователи считают, что теперь могут объяснить, откуда взялось подробное описание конца света в скандинавской мифологии.

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Ученые считают, что нашли доказательства реального Рагнарека, который был описан в скандинавской мифологии. В легенде Рагнарека представляется, как серия событий и стихивных бедствий, в результате которого Мидгард затопит, а также погибнут боги Один, Тор, Тюр, Фрейра, Хеймдалль и Локки, пишет HeritageDaily.

Такая легенда о конце света впервые появляется в одной и Старших Эдд в древнеисландской рукописи Королевский кодекс (Codex Regius). В нем рассказывается история сотворения мира, конца света, а также его возрождение.

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Теперь же исследователи считают, что легенда о Рагнареке может уходить корнями в реальные климатические события, которые привели к сокращению населения Дании 1500 лет назад.

Дело в том, что в середине VI века н.э. на американском континенте произошло два крупных извержения вулканов. В результате в атмосферу Земли было выброшено огромное количество пепла и диоксида серы, а это сделало климат в Северном полушарии намного холоднее.

В китайских летописях того времени говорится, что солнце было бледным и холодным, как луна, урожаи зерна не созревали, а звезды не было видно на протяжении года. Ученые считают, что причиной тому были частицы вулканического материала, которые на протяжении долгого времени оставались в атмосфере Земли.

Ученые провели дендрохронологическое исследования образцов датского дуба. Так исследователи собирались проанализировать древнее изменение климата, которое могло отобразиться на росте годичных колец, а также вырубке леса в период с 300 по 800 год н.э.

Полученные образцы соответствуют данным из ледяных керном Гренландии, которые используются для датирования древних вулканических извержений. Ученые отслеживают количество аэрозольных отложений и количество серной кислоты в таких осадках.

В ходе исследования удалось выяснить, что на протяжении трех лет между 539 и 541 годами н.э. годичные кольца деревьев замедлились в росте. Это говорит о заметном похолодании, что и повлияло на условия роста. Также в этот период сельскохозяйственные земли пришли в упадок и лес начал заново расти на ранее возделываемых землях.

"Данные указывают на изменение климата как фактор, который объясняет изменения в обществе, обнаруженные в археологических материалах, такие как изменения в структурах поселений, лесовозобновление и ритуальные практики в середине 6-го века", — говорят авторы исследования.

Археологические раскопки также указывают на увеличение в тот период количества кладов, закопанных на всей территории Дании.

Ученые предполагают, что клады могли быть церемониальными подношениями, которые были призваны вернуть солнце. В период похолодания жители Дании могли ожидать появления Фимбульветра – апокалиптическая трехлетняя зима, которая считалась предвестницей самого Рагнарека.

Напомним, викинги построили ладью в пещере, чтобы предотвратить конец света. Археологи нашли в Исландии пещеру, откуда по мнению викингов, должен был начаться Рагнарек.