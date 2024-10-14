Археологи знайшли підтвердження справжнього Рагнарека: кінець світу стався 1 500 років тому

Дослідники вважають, що тепер можуть пояснити, звідки взявся докладний опис кінця світу в скандинавській міфології.

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Вчені вважають, що знайшли докази реального Рагнарека, який був описаний у скандинавській міфології. У легенді Рагнарека уявляється, як серія подій і стихійних лих, унаслідок якого Мідгард затопить, а також загинуть боги Одін, Тор, Тюр, Фрейра, Хеймдалль і Локкі, пише HeritageDaily.

Така легенда про кінець світу вперше з'являється в одній і Старших Едд у давньоісландському рукописі Королівський кодекс (Codex Regius). У ньому розповідається історія створення світу, кінця світу, а також його відродження.

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Тепер же дослідники вважають, що легенда про Рагнарек може сягати корінням у реальні кліматичні події, які призвели до скорочення населення Данії 1 500 років тому.

Річ у тім, що в середині VI століття н. е. на американському континенті сталося два великих виверження вулканів. У результаті в атмосферу Землі було викинуто величезну кількість попелу і діоксиду сірки, а це зробило клімат у Північній півкулі набагато холоднішим.

У китайських літописах того часу йдеться про те, що сонце було блідим і холодним, як місяць, врожаї зерна не достигали, а зірки не було видно протягом року. Учені вважають, що причиною тому були частинки вулканічного матеріалу, які протягом довгого часу залишалися в атмосфері Землі.

Вчені провели дендрохронологічне дослідження зразків данського дуба. Так дослідники збиралися проаналізувати стародавню зміну клімату, яка могла відобразитися на зростанні річних кілець, а також вирубці лісу в період із 300 до 800 року н. е.

Отримані зразки відповідають даним із крижаних кернів Гренландії, які використовуються для датування давніх вулканічних вивержень. Вчені відстежують кількість аерозольних відкладень і кількість сірчаної кислоти в таких опадах.

Під час дослідження вдалося з'ясувати, що протягом трьох років між 539 і 541 роками н. е. річні кільця дерев сповільнилися в рості. Це свідчить про помітне похолодання, що і вплинуло на умови зростання. Також у цей період сільськогосподарські землі занепали та ліс почав заново рости на раніше оброблюваних землях.

"Дані вказують на зміну клімату як фактор, що пояснює зміни в суспільстві, виявлені в археологічних матеріалах, як-от зміни в структурах поселень, лісовідновлення та ритуальні практики в середині 6-го століття", — кажуть автори дослідження.

Археологічні розкопки також вказують на збільшення в той період кількості скарбів, закопаних на всій території Данії.

Вчені припускають, що скарби могли бути церемоніальними підношеннями, які були покликані повернути сонце. У період похолодання жителі Данії могли очікувати на появу Фімбульветра — апокаліптичної трирічної зими, яку вважали передвісницею самого Рагнарека.

Нагадаємо, вікінги побудували човен у печері, щоб запобігти кінцю світу. Археологи знайшли в Ісландії печеру, звідки, на думку вікінгів, мав розпочатися Рагнарек.