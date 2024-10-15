Трехтысячелетняя загадка с Крита: целый век никто не может прочитать надпись на Фестском диске

Историки пока даже не могут определиться, на каком именно языке была сделана загадочная надпись на артефакте.

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Фестский диск был найден итальянским археологом на острове Крит. Сперва некоторые ученые даже считали, что это подделка, но позже научное сообщество признало артефакт подлинным, пишет LiveScience.

По словам ученых, в бронзовый век на Крите и близлежащих островах жили минойцы. Древняя цивилизация была известна своим искусством и архитектурой. Историки предполагают, что именно минойцы были у истоков зарождения ранней микенской цивилизации на материковой Греции.

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Только в 19 веке ученые раскопали руины удивительных городов минойцев, которых назвали в честь мифического царя Миноса, державшего в лабиринте под своим дворцом Минотавра.

Правда, эксперты считают, что минойцы населяли Крит примерно между 3100 и 1150 годами до н. э.. А это за столетие до того, как на Крите могли бы жить Минос и Тесей, убивший Минотавра в 12 веке до н.э.

Загадочный диск археологи нашли во время раскопок минойского дворца в Фесте, который располагается на южном побережье Крита. Диск имеет диаметр около 15 см, а также покрыт двумя спиралями символов, которые могут являться древней письменностью. Но до сих пор ученые не могут расшифровать древний язык, несмотря на огромное количество попыток.

На поверхности диска 241 раз встречается 45 символов. На некоторых символах изображены люди, животные, растения, оружие, инструменты и так далее.

Все эти символы сгруппированы в слова вертикальными штрихами, но ничего неизвестно о том, как мог бы звучать этот древний язык.

Ранее ученые предполагали, что найденный загадочный язык является ранее формой письменного греческого языка. На самом же диске могли описываться жертвоприношения животных, которые проходили в храме, где нашли артефакт.

Более поздник анализ показал, что в письме шла речь о споре за землю, которое было написано на лувийском языке древней Анатолии или же современной Турции.

Также есть предположения, что надписи на диске сделаны на хеттском или египетском. Текст может быть молитвой богине, либо похоронным гимном, который был написан на утерянном для истории языке.

Напомним, создан самый простой и добрый язык в мире, в нем всего лишь 137 слов и их достаточно для общения. В 2001 году Соня Ланг, канадская лингвистка, создала сверхпростой язык, в котором было всего лишь 120 слов.