Загадка з Криту, якій 3 тис. років: ціле століття ніхто не може прочитати напис на Фестському диску

Історики поки що навіть не можуть визначитися, якою саме мовою було зроблено загадковий напис на артефакті.

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Фестський диск був знайдений італійським археологом на острові Крит. Спершу деякі вчені навіть вважали, що це підробка, але пізніше наукова спільнота визнала артефакт справжнім, пише LiveScience.

За словами вчених, у бронзовий вік на Криті та прилеглих островах жили мінойці. Стародавня цивілізація була відома своїм мистецтвом і архітектурою. Історики припускають, що саме мінойці були біля витоків зародження ранньої мікенської цивілізації на материковій Греції.

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Тільки в 19 столітті вчені розкопали руїни дивовижних міст мінойців, яких назвали на честь міфічного царя Міноса, що тримав у лабіринті під своїм палацом Мінотавра.

Щоправда, експерти вважають, що мінойці населяли Крит приблизно між 3100 і 1150 роками до н. е.. А це за століття до того, як на Криті могли б жити Мінос і Тесей, який убив Мінотавра в 12 столітті до н.е.

Загадковий диск археологи знайшли під час розкопок мінойського палацу у Фесті, який розташовується на південному узбережжі Криту. Диск має діаметр близько 15 см, а також вкритий двома спіралями символів, які можуть бути стародавньою писемністю. Але досі вчені не можуть розшифрувати стародавню мову, попри величезну кількість спроб.

На поверхні диска 241 раз зустрічається 45 символів. На деяких символах зображені люди, тварини, рослини, зброя, інструменти тощо.

Усі ці символи згруповані в слова вертикальними штрихами, але нічого невідомо про те, як могла б звучати ця стародавня мова.

Раніше вчені припускали, що знайдена загадкова мова є раніше формою письмової грецької мови. На самому ж диску могли описуватися жертвопринесення тварин, які відбувалися в храмі, де знайшли артефакт.

Пізніший аналіз показав, що в листі йшлося про суперечку за землю, який був написаний лувійською мовою стародавньої Анатолії або ж сучасної Туреччини.

Також є припущення, що написи на диску зроблені хетською або єгипетською. Текст може бути молитвою богині, або похоронним гімном, який був написаний загубленою для історії мовою.

Нагадаємо, створено найпростішу і найдобрішу мову у світі, в ній всього лише 137 слів і їх достатньо для спілкування. У 2001 році Соня Ланг, канадська лінгвістка, створила надпросту мову, в якій було всього лише 120 слів.