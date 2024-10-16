Подорвалась на мине: в Эгейском море нашли субмарину, которую искали 80 лет (видео)

Для поиска судна за все годы после исчезновения субмарины были организованы 14 экспедиций. Впрочем, исследователи из-за неточных данных искали не в том месте, где субмарину видели в последний раз.

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Британскую подводную лодку времен Второй мировой войны с 64 членами экипажа наконец нашли возле Греческого острова. Об этом пишет издание Live Science.

Затонувший в 1943 году корабль HMS Trooper был обнаружен на глубине 770 футов (235 метров) в Эгейском море к северу от острова Донусса.

Его нашли искатели кораблекрушений.

HMS Trooper, обозначенный как N91, пропал без вести после секретной миссии в начале октября 1943 года по высадке трех греческих агентов сопротивления на Каламос, остров на западном побережье Греции. Тогда субмарине было приказано патрулировать в Эгейском море, где, как позже стало известно, немецкие войска заложили морские мины.

Но подводная лодка была признана пропавшей без вести, и все 64 члена ее экипажа считались мертвыми, когда она не прибыла в Бейрут 17 октября 1943 года.

Исследователи под руководством греческого подводного эксперта Костаса Токтаридеса сейчас нашли обломки корабля Trooper к северу от острова Донусса в центральном Эгейском море в регионе, известном как Икарийское море. 14 предыдущих экспедиций не смогли найти обломки HMS Trooper, потому что они искали слишком далеко на восток, где субмарину, как сообщается, видели 14 октября 1943 года.

HMS Trooper был построен в Шотландии и спущен на воду в 1942 году.

Токтаридес и другие исследователи изучили отчеты о военном времени и определили, что HMS Trooper мог затонуть ранее в октябре 1943 года среди оккупированных греческих островов к западу от этого района. Их исследования подтвердились, когда 3 октября 2024 года они обнаружили обломки HMS Trooper.

Сильный взрыв разделил подводную лодку на три большие части — носовую, среднюю и кормовую — что подтверждает подозрение исследователей, что она затонула после наезда на немецкую морскую мину.

Это также указывает на то, что сообщение о том, что HMS Trooper видели 14 октября 1943 года было неправильным; вместо этого, кажется, была замечена другая британская подводная лодка того же класса.

Согласно заявлению Planet Blue, сильно поврежденный обломок был идентифицирован путем сравнения его с оригинальными планами строительства корабля.

Открытый люк на командной или боевой башне свидетельствует о том, что судно плыло на поверхности, когда наткнулось на мину.

HMS Trooper был обнаружен в Эгейском море к северу от острова Донусса. Фото: Κostas Thoctarides/Planet Blue)

HMS Trooper был построен в Шотландии и спущен на воду в 1942 году. Он потопил несколько вражеских судов в течение короткого военного времени, но исчез в октябре 1943 года.

Затонувший корабль является военной могилой, поэтому его никто не нарушал, говорится в заявлении; и это открытие может помочь раскрыть семьи погибших.

"В течение многих лет я знал об упорных усилиях греческой исследовательской группы найти обломки подводной лодки, и теперь я очень рад и взволнован, что их усилия были вознаграждены", — сказал капитан Ричард Рейт из Королевского флота Великобритании и сын члена экипажа лодки лейтенанта Джона Рейта.

Напомним, что в Британии женщина занималась дайвингом и случайно нашла обломки корабля "Эскуриал", затонувшего у побережья Корнуолла 129 лет назад.