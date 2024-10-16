Підірвалася на міні: в Егейському морі знайшли субмарину, яку шукали 80 років (відео)

Для пошуку судна за всі роки після зникнення субмарини були організовані 14 експедицій. Втім, дослідники через неточні дані шукали не в тому місці, де субмарину бачили востаннє.

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Британський підводний човен часів Другої світової війни з 64 членами екіпажу нарешті знайшли біля Грецького острова. Про це пише видання Live Science.

Затонулий у 1943 році корабель HMS Trooper був виявлений на глибині 770 футів (235 метрів) в Егейському морі на північ від острова Донусса.

Його знайшли шукачі корабельних аварій.

HMS Trooper, позначений як N91, зник безвісти після секретної місії на початку жовтня 1943 року з висадки трьох грецьких агентів опору на Каламос, острів на західному узбережжі Греції. Тоді субмарині було наказано патрулювати в Егейському морі, де, як пізніше стало відомо, німецькі війська заклали морські міни.

Але підводний човен був визнаний зниклим безвісти, і всі 64 члени її екіпажу вважалися мертвими, коли вона не прибула до Бейрута 17 жовтня 1943 року.

Дослідники під керівництвом грецького підводного експерта Костаса Токтарідеса зараз знайшли уламки корабля Trooper на північ від острова Донусса в центральному Егейському морі в регіоні, відомому як Ікарійське море. 14 попередніх експедицій не змогли знайти уламки HMS Trooper, тому що вони шукали занадто далеко на схід, де субмарину, як повідомляється, бачили 14 жовтня 1943 року.

HMS Trooper був побудований у Шотландії та спущений на воду в 1942 році.

Токтарідес та інші дослідники вивчили звіти про військовий час і визначили, що HMS Trooper міг затонути раніше в жовтні 1943 року серед окупованих грецьких островів на захід від цього району. Їхні дослідження підтвердилися, коли 3 жовтня 2024 року вони виявили уламки HMS Trooper.

Сильний вибух розділив підводний човен на три великі частини — носову, середню та кормову — що підтверджує підозру дослідників, що він затонув після наїзду на німецьку морську міну.

Це також вказує на те, що повідомлення про те, що HMS Trooper бачили 14 жовтня 1943 року було неправильним; замість цього, здається, було помічено інший британський підводний човен того ж класу.

Згідно із заявою Planet Blue, сильно пошкоджений уламок було ідентифіковано шляхом порівняння його з оригінальними планами будівництва корабля.

Відкритий люк на командній або бойовій вежі свідчить про те, що судно пливло на поверхні, коли натрапило на міну.

HMS Trooper був виявлений в Егейському морі на північ від острова Донусса. Фото: Κostas Thoctarides/Planet Blue)

HMS Trooper був побудований у Шотландії та спущений на воду в 1942 році. Він потопив кілька ворожих суден протягом короткого військового часу, але зник у жовтні 1943 року.

Затонулий корабель є військовою могилою, тому його ніхто не порушував, йдеться у заяві; і це відкриття може допомогти розкрити родини загиблих.

"Протягом багатьох років я знав про наполегливі зусилля грецької дослідницької групи знайти уламки підводного човна, і тепер я дуже радий і схвильований, що їхні зусилля були винагороджені", — сказав капітан Річард Рейт з Королівського флоту Великобританії та син члена екіпажу човна лейтенанта Джона Рейта.

Нагадаємо, що у Британії жінка займалася дайвінгом й випадково знайшла уламки корабля "Ескуріал", що затонув біля узбережжя Корнуолла 129 років тому.