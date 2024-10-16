В два раза больше голосов. Самым толстым мишкой стала мать, обошедшая соперницу, убившую ее дитя

Подведены итоги ежегодного конкурса Fat Bear Week — титул завоевала медведица по имени Грейзер, недавно потерявшая детеныша.

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Конкурс Fat Bear Week впервые был проведен 10 лет назад и позволяет зрителям смотреть прямые трансляции из Национального парка и заповедника Катмай на Аляске. В ходе конкурса зрители наблюдают за тем, как медведи накапливают массу, а затем голосуют за своего любимого бурого медведя после того, как животные наедаются лосося перед тем как впасть в спячку, пишет BBC.

В этом году победительницей стала медведица Грейзер, также известная как 128 Grazer, которая недавно потеряла своего детеныша. Отметим, что эта победа не первая в копилке медведицы, однако в этом году она также стала первой матерью-медведицей, которую когда-либо короновали в Fat Bear Week.

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Исследователи отмечают, что главным конкурентом Грейзер в борьбе за титул стала медведица Чанк, известная как 32 Chunk. В июле текущего года детенышей Грейзер унесло водопадом, где Чанк напала на них на реке. Позже один из медвежат умер от полученных травм. Таким образом Грейзер не просто победила в конкурсе, но также обошла в нем соперницу, которая погубила ее детеныша.

Известно, что 20-летняя Грейзер обошла соперницу с результатом в 71 000 голосов, что вдвое больше, чем смогла набрать Чанк. Исследователи также отмечает, что в этом году победительница воспитывает уже свой третий выводок детенышей.

Победительницей конкурса - медведица Грейзер Фото: National Park Service

В профиле Грейзер также значится, что она бесстрашна и пользуется уважением среди других медведей, которые часто предпочитают предоставить ей пространство, а не рискуют вступать в конфронтацию. Это поднимает Грейзер в иерархии медведей выше почти всех медведей, за исключением самых крупных самцов

Отметим, что в этом году начало конкурса Fat Bear Week было отложено на один день, так как самец убил самку прямо перед объективом камеры. Ежегодно сотрудники парка выбирают 12 медведей, за которых зрители могут проголосовать онлайн, чтобы выбрать победителя. Любопытно, что в прошлом году Гейзер также смогла обойти Чанк в конкурсе.

Ранее Фокус писал о том, что на Аляске стартовало главное соревнование года: кто съест больше лосося.