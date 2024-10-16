Удвічі більше голосів. Найтовстішим ведмедиком стала мати, яка обійшла суперницю, що вбила її дитя

Підбито підсумки щорічного конкурсу Fat Bear Week — титул завоювала ведмедиця, на ім'я Грейзер, яка нещодавно втратила дитинча.

Related video

Конкурс Fat Bear Week вперше був проведений 10 років тому і дає змогу глядачам дивитися прямі трансляції з Національного парку і заповідника Катмай на Алясці. Під час конкурсу глядачі спостерігають за тим, як ведмеді накопичують масу, а потім голосують за свого улюбленого бурого ведмедя після того, як тварини наїдаються лосося перед тим як впасти в сплячку, пише BBC.

Цього року переможницею стала ведмедиця Грейзер, також відома як 128 Grazer, яка нещодавно втратила своє дитинча. Зазначимо, що ця перемога не перша в скарбничці ведмедиці, проте цього року вона також стала першою матір'ю-ведмедицею, яку будь-коли коронували у Fat Bear Week.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що головним конкурентом Грейзер у боротьбі за титул стала ведмедиця Чанк, відома як 32 Chunk. У липні поточного року дитинчат Грейзер віднесло водоспадом, де Чанк напала на них на річці. Пізніше одне з ведмежат померло від отриманих травм. Таким чином Грейзер не просто перемогла в конкурсі, але також обійшла в ньому суперницю, яка погубила її дитинча.

Відомо, що 20-річна Грейзер обійшла суперницю з результатом у 71 000 голосів, що вдвічі більше, ніж змогла набрати Чанк. Дослідники також зазначають, що цього року переможниця виховує вже свій третій виводок дитинчат.

Переможницею конкурсу — ведмедиця Грейзер Фото: тарантул

У профілі Грейзер також зазначено, що вона безстрашна і користується повагою серед інших ведмедів, які часто вважають за краще надати їй простір, а не ризикують вступати в конфронтацію. Це підіймає Грейзер в ієрархії ведмедів вище майже всіх ведмедів, за винятком найбільших самців

Зазначимо, що цього року початок конкурсу Fat Bear Week було відкладено на один день, оскільки самець убив самку просто перед об'єктивом камери. Щорічно співробітники парку вибирають 12 ведмедів, за яких глядачі можуть проголосувати онлайн, щоб вибрати переможця. Цікаво, що минулого року Гейзер також змогла обійти Чанк у конкурсі.

Раніше Фокус писав про те, що на Алясці стартувало головне змагання року: хто з'їсть більше лосося.