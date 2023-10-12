На Алясці обрали найтовстішого ведмедика у світі: хто з'їв найбільше лосося (відео)

Тиждень Fat Bear Week 2023 добіг кінця і спостерігачі обрали свого фаворита — з великим відривом перемогла самка Грейзер.

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Щорічно з 2014 року на Алясці в національному парку Катмай проходить змагання серед ведмедів, яке отримало назву Fat Bear 2023. Користувачі з усього світу спостерігають за тим, як ведмеді ловлять лосося і набирають жир до зими, а потім голосують за "найжирнішого ведмедика у світі", якому вдалося набрати найбільшу вагу, пише IFLScience.

Цьогорічне змагання вже добігло кінця і доглядачі підбили підсумки конкурсу — з великим відривом перемогла самка 128 Грейзер. Результати показують, що їй вдалося набрати 108 321 голос, тоді як її найближчий конкурент, величний самець 32 Чанк набрав лише 23 134 голоси. У результаті Гейзер була визнана "найкращим товстим ведмедем року".

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Ведмедиця Грейзер — відважна королева, яка "не бере полонених, коли справа доходить до захисту її дитинчат". За словами доглядачів національного парку, її захисне материнство останніми роками принесло їй гарну репутацію серед пильних спостерігачів за ведмедями в Катмай.

Ця самка захищає, атакує, проте головне — вона відмінно справляється з ловом лосося. За словами доглядачів парку Катамай, Грейзер є "одним із найкращих рибалок на річці Брукс". Цього року навички не підвели ведмедицю — їй вдалося досягти максимальної округлості перед початком довгої зимової сплячки.

Зазначимо, що найближчим конкурентом переможниці був самець, на ім'я Чанк улюбленець фанатів минулих років. Попри його "низько висячий живіт" і широкі задні кінцівки, йому все ж не вдалося наздогнати чемпіона.

До слова, раніше доглядачі припускали, що чемпіоном цього року може стати амбітний новачок 806 Jr, якому всього за кілька місяців після народження вдалося збільшити свою вагу на рекордні 7000%. Утім, ведмежаті не вдалося досягти розмірів старших ведмедів, але, можливо, воно добре зарекомендує себе наступного року.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли на Землі з'явилися білі ведмеді.