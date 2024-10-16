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Технологии и наука

Неуловимая частица: создана огромная сфера, которая должна разгадать загадку физики (фото)

детектор нейтрино Китай
Фото: South China Morning Post | Создана огромная сфера, которая должна разгадать загадку физики

Китай готовится запустить подземную лабораторию JUNO для изучения нейтрино.

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Китай приблизился на шаг к измерению неуловимых частиц под названием нейтрино, установив на юге страны в провинции Гуандун огромный подземный сферический детектор. С его помощью ученые из разных стран надеются разгадать одну из самых больших загадок в физике элементарных частиц, пишет Reuters.

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Новый детектор для изучения нейтрино представляет собой сферу диаметром 35 метров и весом 600 тонн. Это главный элемент подземной нейтринной обсерватории JUNO стоимостью 300 млн долларов.

Огромная сфера, покрытая тысячами светочувствительных фотоэлементов, размещенная на глубине 700 метров, будет находиться в 12-этажном цилиндрическом бассейне с водой. С помощью этого детектора ученые собираются получить новые данные о неуловимой частице, известной как нейтрино. Детектор начнет свою работу во второй половине 2025 года.

детектор нейтрино Китай Fullscreen
Огромная сфера, покрытая тысячами светочувствительных фотоэлементов, размещенная на глубине 700 метров, будет находится в 12-этажном цилиндрическом бассейне с водой
Фото: South China Morning Post

Физики из разных стран мира, которые принимают участие в этом китайском проекте, надеются измерить массу различных типов нейтрино, что поможет разгадать одну из самых больших загадок в физике элементарных частиц.

Каждую секунду триллионы нейтрино проходят через человеческое тело. В полете три известных типа нейтрино могут трансформироваться в другие типы. Определение того, какие типы этой частицы являются самыми легкими, а какие самыми тяжелыми, даст ключ пониманию субатомных процессов в самые первые дни существования Вселенной и поможет объяснить, почему материя такая, какая она есть.

Китайские физики и ученые со всего мира будут анализировать данные о нейтрино, которые производят две ближайшие АЭС в провинции Гуандун, в течение шести лет. Новый детектор также сможет наблюдать нейтрино, исходящие от Солнца, а также выпускаемые при радиоактивном распаде урана и тория в недрах Земли.

детектор нейтрино Китай Fullscreen
Новый детектор для изучения нейтрино представляет собой сферу диаметром 35 метров и весом 600 тонн. Это главный элемент подземной нейтринной обсерватории JUNO стоимостью 300 млн долларов
Фото: South China Morning Post

Нейтрино очень трудно обнаружить, поскольку они не имеют электрического заряда, у них очень маленькая масса и они перемещаются почти со скоростью света.

Нейтрино Fullscreen
Физики из разных стран мира, которые принимают участие в этом китайском проекте, надеются измерить массу различных типов нейтрино, что поможет разгадать одну из самых больших загадок в физике элементарных частиц
Фото: Science

По словам китайских ученых, хотя большинство этих элементарных частиц пройдут через детектор незамеченными, часть из них будет взаимодействовать с водой, что приведет к появлению вспышек света. Эти вспышки должны заметить светочувствительные фотоэлементы.

В проекте JUNO принимают участие 750 ученых из 17 стран мира. Новые детектор нейтрино, когда начнет свою полноценную работу, станет первой подобной установкой следующего поколения в мире. Такие детекторы должны начать работу в США, Франции и Японии не раньше 2027 или 2028 года.

Как уже писал Фокус ученые нашли способ узнать, что происходило между двумя первыми фазами эволюции Вселенной в течение всего 1 секунды вскоре после Большого взрыва.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили возле Сатурна необычный объект, но у Юпитера их тысячи. Ученые подтвердили давние догадки, что у Сатурна есть троянский астероид, хотя этот объект будет таковым относительно недолго по космическим меркам.