Неуловимая частица: создана огромная сфера, которая должна разгадать загадку физики (фото)

Китай готовится запустить подземную лабораторию JUNO для изучения нейтрино.

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Китай приблизился на шаг к измерению неуловимых частиц под названием нейтрино, установив на юге страны в провинции Гуандун огромный подземный сферический детектор. С его помощью ученые из разных стран надеются разгадать одну из самых больших загадок в физике элементарных частиц, пишет Reuters.

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Новый детектор для изучения нейтрино представляет собой сферу диаметром 35 метров и весом 600 тонн. Это главный элемент подземной нейтринной обсерватории JUNO стоимостью 300 млн долларов.

Огромная сфера, покрытая тысячами светочувствительных фотоэлементов, размещенная на глубине 700 метров, будет находиться в 12-этажном цилиндрическом бассейне с водой. С помощью этого детектора ученые собираются получить новые данные о неуловимой частице, известной как нейтрино. Детектор начнет свою работу во второй половине 2025 года.

Огромная сфера, покрытая тысячами светочувствительных фотоэлементов, размещенная на глубине 700 метров, будет находится в 12-этажном цилиндрическом бассейне с водой Фото: South China Morning Post

Физики из разных стран мира, которые принимают участие в этом китайском проекте, надеются измерить массу различных типов нейтрино, что поможет разгадать одну из самых больших загадок в физике элементарных частиц.

Каждую секунду триллионы нейтрино проходят через человеческое тело. В полете три известных типа нейтрино могут трансформироваться в другие типы. Определение того, какие типы этой частицы являются самыми легкими, а какие самыми тяжелыми, даст ключ пониманию субатомных процессов в самые первые дни существования Вселенной и поможет объяснить, почему материя такая, какая она есть.

Китайские физики и ученые со всего мира будут анализировать данные о нейтрино, которые производят две ближайшие АЭС в провинции Гуандун, в течение шести лет. Новый детектор также сможет наблюдать нейтрино, исходящие от Солнца, а также выпускаемые при радиоактивном распаде урана и тория в недрах Земли.

Новый детектор для изучения нейтрино представляет собой сферу диаметром 35 метров и весом 600 тонн. Это главный элемент подземной нейтринной обсерватории JUNO стоимостью 300 млн долларов Фото: South China Morning Post

Нейтрино очень трудно обнаружить, поскольку они не имеют электрического заряда, у них очень маленькая масса и они перемещаются почти со скоростью света.

Физики из разных стран мира, которые принимают участие в этом китайском проекте, надеются измерить массу различных типов нейтрино, что поможет разгадать одну из самых больших загадок в физике элементарных частиц Фото: Science

По словам китайских ученых, хотя большинство этих элементарных частиц пройдут через детектор незамеченными, часть из них будет взаимодействовать с водой, что приведет к появлению вспышек света. Эти вспышки должны заметить светочувствительные фотоэлементы.

В проекте JUNO принимают участие 750 ученых из 17 стран мира. Новые детектор нейтрино, когда начнет свою полноценную работу, станет первой подобной установкой следующего поколения в мире. Такие детекторы должны начать работу в США, Франции и Японии не раньше 2027 или 2028 года.

Как уже писал Фокус ученые нашли способ узнать, что происходило между двумя первыми фазами эволюции Вселенной в течение всего 1 секунды вскоре после Большого взрыва.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили возле Сатурна необычный объект, но у Юпитера их тысячи. Ученые подтвердили давние догадки, что у Сатурна есть троянский астероид, хотя этот объект будет таковым относительно недолго по космическим меркам.