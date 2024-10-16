Невловима частинка: створено величезну сферу, яка має розгадати загадку фізики (фото)
Китай готується запустити підземну лабораторію JUNO для вивчення нейтрино.
Китай наблизився на крок до вимірювання невловимих частинок під назвою нейтрино, встановивши на півдні країни в провінції Гуандун величезний підземний сферичний детектор. З його допомогою вчені з різних країн сподіваються розгадати одну з найбільших загадок у фізиці елементарних частинок, пише Reuters.
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Новий детектор для вивчення нейтрино являє собою сферу діаметром 35 метрів і вагою 600 тонн. Це головний елемент підземної нейтринної обсерваторії JUNO вартістю 300 млн доларів.
Величезна сфера, вкрита тисячами світлочутливих фотоелементів, розміщена на глибині 700 метрів, перебуватиме в 12-поверховому циліндричному басейні з водою. За допомогою цього детектора вчені збираються отримати нові дані про невловиму частинку, відому як нейтрино. Детектор почне свою роботу в другій половині 2025 року.
Фізики з різних країн світу, які беруть участь у цьому китайському проєкті, сподіваються виміряти масу різних типів нейтрино, що допоможе розгадати одну з найбільших загадок у фізиці елементарних частинок.
Щосекунди трильйони нейтрино проходять через людське тіло. У польоті три відомі типи нейтрино можуть трансформуватися в інші типи. Визначення того, які типи цієї частинки є найлегшими, а які — найважчими, дасть ключ до розуміння субатомних процесів у найперші дні існування Всесвіту і допоможе пояснити, чому матерія така, яка вона є.
Китайські фізики і вчені з усього світу аналізуватимуть дані про нейтрино, які виробляють дві найближчі АЕС у провінції Гуандун, протягом шести років. Новий детектор також зможе спостерігати нейтрино, які виходять від Сонця, а також ті, що випускаються під час радіоактивного розпаду урану і торію в надрах Землі.
Нейтрино дуже важко виявити, оскільки вони не мають електричного заряду, мають дуже маленьку масу і переміщуються майже зі швидкістю світла.
За словами китайських учених, хоча більшість цих елементарних частинок пройдуть через детектор непоміченими, частина з них взаємодіятиме з водою, що призведе до появи спалахів світла. Ці спалахи мають помітити світлочутливі фотоелементи.
У проєкті JUNO беруть участь 750 учених із 17 країн світу. Нові детектор нейтрино, коли почне свою повноцінну роботу, стане першою подібною установкою наступного покоління у світі. Такі детектори повинні почати роботу в США, Франції та Японії не раніше 2027 або 2028 року.
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