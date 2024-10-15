Загадка в 1 секунду: фізики знають, як розкрити таємницю перших миттєвостей після Великого вибуху

У перші хвилини після народження Всесвіту відбувалися різні процеси, які вплинули на його еволюцію, але є так звана односекундна прогалина в знаннях учених.

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За останні понад 100 років, окрім створення Альбертом Ейнштейном загальної теорії відносності, було зроблено два видатних відкриття. Вчені 1968 року виявили реліктове випромінювання, яке залишилося від Великого вибуху, а 2015 року — гравітаційні хвилі. Обидва ці відкриття підтвердили теорію Великого вибуху. Але досі фізики не повністю розуміють найперші миті існування Всесвіту. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що заповнити так звану односекундну прогалину в знаннях, можна за допомогою гравітаційних хвиль, пише Universe Today.

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Теорія Великого вибуху нині є найбільш прийнятою вченими. Згідно з цією теорією, після народження Всесвіту в результаті Великого вибуху в перші хвилини існувало дві стадії ранньої еволюції космосу. Перша стадія називається космічною інфляцією, коли Всесвіт стрімко розширився, а друга називається первинним нуклеосинтезом, коли почали формуватися перші атоми. Але між закінченням космічної інфляції та початком первинного нуклеосинтезу був проміжок часу тривалістю в 1 секунду, про який фізикам нічого не відомо.

Теорія Великого вибуху в даний час є найбільш прийнятою вченими. Згідно з цією теорією, після народження Всесвіту в результаті Великого вибуху в перші хвилини існувало дві стадії ранньої еволюції космосу Фото: space.com

Складно побачити, що сталося в ту секунду, адже цей короткий період був непрозорий для електромагнітних хвиль, таких як реліктове випромінювання. Хоча може здатися, що одна секунда — це дуже короткий проміжок часу, у цей період температура у Всесвіті могла знизитися на 22 порядки. Те, як відбувалася зміна температури, має вирішальне значення для розуміння того, що сталося під час первинного нуклеосинтезу і як це вплинуло на створення того Всесвіту, який ми знаємо.

Автори дослідження вважають, що вирішити цю проблему можуть гравітаційні хвилі. Вони могли б проникнути навіть у цей проміжок часу тривалістю в 1 секунду. Це дасть змогу вченим уперше зазирнути в цей загадковий період часу і знайти інформацію про те, чому існує дисбаланс між матерією та антиматерією і про швидкість розширення Всесвіту в той момент. Але для цього потрібен новий набір наукових інструментів.

Автори нового дослідження вважають, що заповнити так звану односекундну прогалину в знаннях, можна за допомогою гравітаційних хвиль Фото: space.com

Тепер, коли гравітаційні хвилі були офіційно виявлені, у фізиків з'явилося багато ідей для нових способів їх виявлення. Автори дослідження розглянули, як можна виявити найперші гравітаційні хвилі.

Фізики вважають, що потрібно створити ще більш просунуті лазерні інтерферометри, які будуть кращими, ніж LIGO, за допомогою якого було виявлено гравітаційну хвилю. Їх можна розмістити як на Землі, так і в космосі. Таким чином можна буде виявити як низькочастотні, так і високочастотні гравітаційні хвилі.

Фізики кажуть, що за допомогою нових інструментів можна виявити фон гравітаційних хвиль, який схожий на реліктове випромінювання, оскільки є залишком початкової фази існування Всесвіту. Цей фон може включати гравітаційні хвилі, які дадуть змогу зазирнути в самий початок Всесвіту.

Автори дослідження вважають, що гравітаційні хвилі можуть показати деякі надзвичайно енергійні події, які відбулися під час загадкової 1 секунди. Передбачається, що ці гравітаційні хвилі виникли через зіткнення оболонок, що оточують ранню гарячу матерію. З іншого боку, фізики вважають, що гравітаційні хвилі могли виникнути внаслідок появи топологічних дефектів або розривів у просторі-часі.

Як уже писав Фокус, Земля — це великий космічний корабель, чия "несуча здатність" уже на межі. Дослідники порівняли планету з МКС, яка являє собою систему замкнутого циклу.

Також Фокус писав про те, як різні зірки впливають на населеність своїх планет.