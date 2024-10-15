Найголовніші чинники: як різні зірки впливають на населеність своїх планет

Земля перебуває в зоні населеності Сонця, що забезпечує підтримання життя на нашій планеті. Але як інші зірки впливають на свої планети?

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Сонце є звичайною зіркою, що має середній вік. Це означає, що наша зірка має ще приблизно 5 млрд років, протягом яких вона існуватиме. Життя, що виникло на Землі понад 3 млрд років тому, нерозривно пов'язане із Сонцем. Його світло і тепло підтримує температуру в межах прийнятного діапазону, а його енергія керує багатьма циклами Землі, з якими пов'язані ритми життя. У космосі існують й інші зірки, кожна з яких має різні характеристики, які впливатимуть на умови на будь-яких планетах, де може існувати життя. Чому зв'язок між планетою та її зіркою має вирішальне значення для розуміння того, чи можуть на планеті бути умови, які могли б підтримувати життя, як на Землі? Про це пише Discover Magazine.

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Зона населеності зірки — що це?

Одним з основних чинників, на які зважають науковці під час визначення того, чи можуть на планеті бути придатні для життя умови, є те, чи перебуває вона в зоні населеності своєї зірки. Це ділянка космосу, де відстань від зірки до планети дозволяє існувати на останній рідкій воді. Тобто планета має бути не надто близько, щоб вода не випаровувалася і не надто далеко, щоб вода не замерзала. Але різні зірки, залежно від їхньої яскравості та температури, мають різні зони населеності.

Наприклад, у зірок червоних карликів, які холодніші і не такі яскраві, як Сонце, зона населеності розташована ближче. Це означає, що будь-яка планета, де може бути життя, повинна знаходитися ближче до зірки, щоб отримувати достатньо світла і тепла. Водночас у більш масивних і яскравих зірок, зона населеності розташована далі, і будь-яка потенційно населена планета повинна знаходитися також далі від зірки, щоб отримувати прийнятний рівень випромінювання і тепла.

Як зірки впливають на зону населеності?

Протягом життя багатьох зірок розмір зони населеності змінюється через зміну їхньої яскравості. Наприклад, чим старшими стають деякі зірки, тим їхня яскравість може зменшуватися, і вони перетворюються на більш компактні об'єкти.

Водночас більшу частину життя зірок від самого народження їхня яскравість поступово збільшується, що призводить до розташування зони населеності зірки далі від неї. Тому зараз Земля розташована не в центрі зони населеності, а на її краю.

Наприкінці життя такі зірки, як Сонце, перетворюються на червоних гігантів і стають дуже яскравими, і їхня зона населеності знаходиться набагато далі. Деякі з виявлених планет біля таких гігантів потрапили в зону населеності зірки відносно недавно і більшу частину свого життя вони провели за її межами.

Електромагнітне випромінювання та населеність планет

Електромагнітне випромінювання, яке випускає зірка, також відіграє ключову роль у тому, наскільки планета є придатною для життя. Занадто сильне випромінювання може зруйнувати атмосферу планети. Оскільки атмосфера захищає планету від небезпечного випромінювання, то якщо її немає, то такий світ навряд чи буде населеним.

З іншого боку, сильне магнітне поле планети може захистити її від потужного випромінювання, але вчені досі сперечаються, чи може воно допомогти планеті утримати атмосферу від зникнення.

Пошук населених планет

Для того, щоб визначити, чи може планета бути потенційно населеною, вчені розглядають низку факторів:

її положення в зоні населеності;

наявність атмосфери;

чи є планета кам'янистою, як Земля.

Але всі ці фактори залежать від типу і віку зірки, навколо якої обертається планета.

Як уже писав Фокус, населені планети стикаються з руйнівною силою і це проблема для інопланетного життя. Вчені вважають, що спалахи на зірках, яких найбільше в нашій галактиці, є більш небезпечними, ніж передбачалося.