Самые главные факторы: как разные звезды влияют на обитаемость своих планет

Земля находится в зоне обитаемости Солнца, что обеспечивает поддержание жизни на нашей планете. Но как другие звезды влияют на свои планеты?

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Солнце является обычной звездой, имеющей средний возраст. Это значит, что у нашей звезды есть еще примерно 5 млрд лет в течение которых она будет существовать. Жизнь, возникшая на Земле более 3 млрд лет назад, неразрывно связана с Солнцем. Его свет и тепло, поддерживает температуру в пределах приемлемого диапазона, а его энергия управляет многими циклами Земли, с которыми связаны ритмы жизни. В космосе существуют и другие звезды, каждая из которых обладает различными характеристиками, которые будут влиять на условия на любых планетах, где может существовать жизнь. Почему связь между планетой и ее звездой имеет решающее значение для понимания того, могут ли на планете быть условия, которые могли бы поддерживать жизнь, как на Земле? Об этом пишет Discover Magazine.

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Зона обитаемости звезды – что это?

Одним из основных факторов, которые учитывают ученые при определении того, могут ли на планете быть пригодные для жизни условия, является то, находится ли она в зоне обитаемости своей звезды. Это участок космоса, где расстояние от звезды до планеты позволяет существовать на последней жидкая вода. То есть планета должна находится не слишком близко, чтобы вода не испарялась и не слишком далеко, чтобы вода не замерзала. Но разные звезды, в зависимости от их яркости и температуры, имеют разные зоны обитаемости.

Например, у звезд красных карликов, которые более холодные и не такие яркие, как Солнце, зона обитаемости находится ближе. Это значит, что любая планета, где может быть жизнь, должна находится ближе к звезде, чтобы получать достаточно свети и тепла. В то же время у более массивных и ярких звезд, зона обитаемости находится дальше, и любая потенциально обитаемая планета должна находится также дальше от звезды, чтобы получать приемлемый уровень излучения и тепла.

Как звезды влияют на зону обитаемости?

В течение жизни многих звезд размер зоны обитаемости меняется из-за изменения их яркости. Например, чем старше становятся некоторые звезды, тем их яркость может уменьшаться, и они превращаются в более компактные объекты.

В то же время большую часть жизни звезд от самого рождения их яркость постепенно увеличивается, что приводит к расположению зоны обитаемости звезды дальше от нее. Поэтому сейчас Земля находится не в центре зоны обитаемости, а на ее краю.

В конце жизни такие звезды как Солнце превращаются в красных гигантов и становятся очень яркими, и их зона обитаемости находится гораздо дальше. Некоторые из обнаруженных планет возле таких гигантов попали в зону обитаемости звезды относительно недавно и большую часть своей жизни они провели за ее пределами.

Электромагнитное излучение и обитаемость планет

Электромагнитное излучение, которое выпускает звезда, также играет ключевую роль в том, насколько планета является пригодный для жизни. Слишком сильное излучение может разрушить атмосферу планеты. Поскольку атмосфера защищает планету от опасного излучения, то если ее нет, то такой мир вряд ли будет обитаемым.

С другой стороны, сильное магнитное поле планеты может защитить ее от мощного излучения, но ученые до сих пор спорят, может ли оно помочь планете удержать атмосферу от исчезновения.

Поиск обитаемых планет

Для того, чтобы определить, может ли планета быть потенциально обитаемой, ученые рассматривают ряд факторов:

ее положение в зоне обитаемости;

наличие атмосферы;

является ли планета каменистой, как Земля.

Но все эти факторы зависят от типа и возраста звезды, вокруг которой вращается планета.

Как уже писал Фокус, обитаемые планеты сталкиваются с разрушительной силой и это проблема для инопланетной жизни. Ученые считают, что вспышки на звездах, которых больше всего в нашей галактике, являются более опасными, чем предполагалось.