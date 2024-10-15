Обитаемые планеты сталкиваются с разрушительной силой: это проблема для инопланетной жизни

Ученые считают, что вспышки на звездах, которых больше всего в нашей галактике, являются более опасными, чем предполагалось.

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Астрономы провели анализ данных выведенного из эксплуатации космического телескопа GALEX, чтобы изучить сотни тысяч звезд, которые относятся к классу красные карлики. В ходе исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые выделили 182 вспышки на красных карликах. Оказалось, что эти выбросы излучения могут быть более опасными для потенциально обитаемых планет, чем предполагалось, пишет ScienceAlert.

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Красные карлики – это звезды, которые меньше и холоднее Солнца. При этом примерно 70% звезд в Млечном Пути принадлежат к классу красные карлики. Эти звезды имеют большую продолжительность жизни, чем Солнце, то есть более 10 млрд лет.

Из-за того, что вокруг красных карликов уже обнаружили много каменистых планет, похожих по размеру на Землю, хотя они немного больше, и вероятности, что эти планеты находятся в зоне обитаемости звезд, ученые пришли к выводу, что данные миры могут быть потенциально обитаемы.

Но у красных карликов есть одна важная особенность: они производят очень много звездных вспышек или выбросов излучения и энергии в космос. То есть такие события происходят намного чаще, чем на Солнце. Авторы нового исследования предполагают, что звездные вспышки красных карликов могут быть намного более опасными для потенциально обитаемых планет, чем считалось ранее.

По словам ученых, прошлые успевания вспышек красных карликов в основном проводились в оптическом диапазоне длин волн света, но авторы нового исследования сосредоточились на ультрафиолетовом свете, который выпускают вспышки.

Астрономы говорят, что такие вспышки не могут навредить потенциальному появлению жизни на далеких планетах, но они могут быть угрозой для дальнейшего существования этой жизни. Ученые пришли к выводу, что фотоны, то есть частицы света, в очень сильном излучении могут разрушить атмосферу обитаемых планет, в том числе и их озоновый слой.

Ученые говорят, что предыдущие исследования могли значительно недооценить количество ультрафиолетового излучения, производимого звездными вспышками. Из всех изученных вспышек красных карликов 98% выпускали более мощное ультрафиолетовое излучение, чем считалось.

Таким образом такие вспышки могут сделать потенциально обитаемые планеты непригодными для жизни, даже если они находятся в зоне обитаемости звезды и там есть вода на поверхности, говорят астрономы. Исходя из этого поиск внеземной жизни на планетах, которые вращаются вокруг красных карликов, может сильно усложниться.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили неожиданно очень старую структуру в Млечном Пути и пришли к выводу, что наша галактика более древняя, чем считалось.

Также Фокус писал о том, что ученые воссоздали хруст магнитного поля Земли при перевороте. Ученые создали аудиозапись того, как переворачивается магнитное поле Земли. Этот звук отдаленно напоминает треск дерева.