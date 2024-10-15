Млечный Путь более древний, чем считалось: обнаружена неожиданно очень старая структура

Астрономы обнаружили первоначальный диск нашей галактики, который стал основой для дальнейшего развития Млечного Пути.

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Ученые утверждают, что группа звезд возрастом более 13 млрд лет представляет собой изначальный диск, из которого образовался Млечный Путь. Изучая движение этих звезд, астрономы смогли воссоздать начальную форму диска нашей галактики, который, по их мнению, является относительно необычным для галактик, похожей на нашу. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет IFLScience.

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Млечный Путь является спиральной галактикой с диаметром примерно 100 тысяч световых лет. Это не гигантская галактика, но она больше многих галактик в локальной Вселенной. Такой размер Млечный Путь получил в результате поглощения других галактик, а значит и их звезд.

С помощью космического телескопа Gaia астрономы определили местоположение и движение миллионов звезд, которые входят в скопления, когда-то принадлежавшие другим галактикам.

Полностью понять историю Млечного Пути можно с помощью определения первоначальной структуры диска, из которого далее развивалась галактика еще до то поглощения других галактик. Это сделать сложно, ведь самые древние звезды либо уже исчезли, либо смешались с популяцией более новых звезд.

Авторы нового исследования утверждают, что им удалось обнаружить первоначальный диск Млечного Пути с помощью наблюдений за очень старыми звездами. Ученые обнаружили различия между звездами, которым более 13 млрд лет и теми, что возникли позже, чем 12,5 млрд лет назад. Астрономы назвали диск, в котором находятся звезды возрастом более 13 млрд лет Пань-гу, в честь бога из китайской мифологии, создавшего небеса.

Млечный Путь является спиральной галактикой с диаметром примерно 100 тысяч световых лет. Это не гигантская галактика, но она больше многих галактик в локальной Вселенной Фото: NASA/JPL

Считается, что первые звезды во Вселенной возникли примерно в течение 400 млн лет после Большого взрыва, в то время как возраст нашей Вселенной составляет 13,8 млрд лет. Но эти звезды не были частью галактик с хорошо организованной структурой. Скорее это были светящиеся объекты внутри относительно аморфного межзвездного газа. Считается, что первоначальная структура Млечного Пути возникла 12,5 млрд лет назад. Но авторы исследования считают, что это произошло раньше.

По словам ученых, в первоначальном диске Млечного Пути находились звезды общей массой в 3,7 млрд масс Солнца, которые формировались с относительно постоянной скоростью в течение нескольких сотен миллионов лет. Из них только половина выжила и все еще находится в первоначальном диске. Но оставшаяся общая масса самых древних звезд составляет всего 0,2% от нынешней массы Млечного Пути.

Ученые считают, что пик образования звезд в нашей галактике произошел 11 млрд лет назад, когда каждый год в Млечном Пути появлялись звезды с общей массой в 11 масс Солнца. Это довольно необычный путь развития для галактик, которые в конечном итоге становятся похожими на нашу, говорят астрономы.

Ученые считают, что изначальный диск Млечного Пути не был таким уж дискообразным и имел почти одинаковую ширину и высоту. Но со временем он сплющился примерно в 10 раз от своей первоначальной высоты и почти не изменился по ширине и длине.

По словам астрономов, большинство ранних галактик эволюционировали с помощью слияний с другими галактиками, которые нарушали формирование хорошо структурированных дисков. Но скорее всего этого не происходило с Млечным Путем.

Как уже писал Фокус, космос может стать недоступным для наблюдения из-за секретной технологии Китая на орбите. Новые секретные китайские спутники слишком яркие и это может стать серьезной проблемой для астрономов.

Также Фокус писал о проблемах, с которыми столкнулась самая ожидаемая миссия NASA к Юпитеру, хотя она все же полетела в космос.