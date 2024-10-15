Чумацький Шлях давніший, ніж вважалося: виявлено несподівано дуже стару структуру

Астрономи виявили початковий диск нашої галактики, який став основою для подальшого розвитку Чумацького Шляху.

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Вчені стверджують, що група зірок віком понад 13 млрд років являє собою початковий диск, з якого утворився Чумацький Шлях. Вивчаючи рух цих зірок, астрономи змогли відтворити початкову форму диска нашої галактики, який, на їхню думку, є відносно незвичайним для галактик, схожої на нашу. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише IFLScience.

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Чумацький Шлях є спіральною галактикою з діаметром приблизно 100 тисяч світлових років. Це не гігантська галактика, але вона більша за багато галактик у локальному Всесвіті. Такий розмір Чумацький Шлях отримав унаслідок поглинання інших галактик, а отже, і їхніх зірок.

За допомогою космічного телескопа Gaia астрономи визначили місце розташування і рух мільйонів зірок, які входять у скупчення, що колись належали іншим галактикам.

Повністю зрозуміти історію Чумацького Шляху можна за допомогою визначення первісної структури диска, з якого далі розвивалася галактика ще до поглинання інших галактик. Це зробити складно, адже найдавніші зірки або вже зникли, або змішалися з популяцією новіших зірок.

Автори нового дослідження стверджують, що їм вдалося виявити первісний диск Чумацького Шляху за допомогою спостережень за дуже старими зірками. Вчені виявили відмінності між зірками, яким понад 13 млрд років і тими, що виникли пізніше, ніж 12,5 млрд років тому. Астрономи назвали диск, у якому є зірки віком понад 13 млрд років Пань-гу, на честь бога з китайської міфології, який створив небеса.

Чумацький Шлях є спіральною галактикою з діаметром приблизно 100 тисяч світлових років. Це не гігантська галактика, але вона більша за багато галактик у локальному Всесвіті Фото: Titan

Вважається, що перші зірки у Всесвіті виникли приблизно протягом 400 млн років після Великого вибуху, тоді як вік нашого Всесвіту становить 13,8 млрд років. Але ці зірки не були частиною галактик із добре організованою структурою. Швидше за все, це були об'єкти, що світяться, всередині відносно аморфного міжзоряного газу. Вважається, що первісна структура Чумацького Шляху виникла 12,5 млрд років тому. Але автори дослідження вважають, що це сталося раніше.

За словами дослідників, у первісному диску Чумацького Шляху перебували зірки загальною масою 3,7 млрд мас Сонця, які формувалися з відносно постійною швидкістю протягом кількох сотень мільйонів років. З них тільки половина вижила і все ще перебуває в первісному диску. Але загальна маса найдавніших зірок, що залишилася, становить лише 0,2% від нинішньої маси Чумацького Шляху.

Учені вважають, що пік утворення зірок у нашій галактиці стався 11 млрд років тому, коли щороку в Чумацькому Шляху з'являлися зірки із загальною масою в 11 мас Сонця. Це доволі незвичний шлях розвитку для галактик, які в кінцевому підсумку стають схожими на нашу, кажуть астрономи.

Науковці стверджують, що початковий диск Чумацького Шляху не був таким вже дископодібним і мав майже однакову ширину і висоту. Але з часом він сплющився приблизно в 10 разів від своєї первісної висоти і майже не змінився за шириною і довжиною.

За словами астрономів, більшість ранніх галактик еволюціонували за допомогою злиттів з іншими галактиками, які порушували формування добре структурованих дисків. Але найімовірніше цього не відбувалося з Чумацьким Шляхом.

Як уже писав Фокус, космос може стати недоступним для спостереження через секретну технологію Китаю на орбіті. Нові секретні китайські супутники занадто яскраві і це може стати серйозною проблемою для астрономів.

Також Фокус писав про проблеми, з якими зіткнулася найочікуваніша місія NASA до Юпітера, хоча вона все ж полетіла в космос.