Заселені планети стикаються з руйнівною силою: це проблема для інопланетного життя

Учені вважають, що спалахи на зірках, яких найбільше в нашій галактиці, є більш небезпечними, ніж передбачалося.

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Астрономи провели аналіз даних виведеного з експлуатації космічного телескопа GALEX, щоб вивчити сотні тисяч зірок, які відносяться до класу червоні карлики. Під час дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вчені виділили 182 спалахи на червоних карликах. Виявилося, що ці викиди випромінювання можуть бути більш небезпечними для потенційно населених планет, ніж передбачалося, пише ScienceAlert.

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Червоні карлики — це зірки, які менші та холодніші за Сонце. При цьому приблизно 70% зірок у Чумацькому Шляху належать до класу червоні карлики. Ці зірки мають більшу тривалість життя, ніж Сонце, тобто понад 10 млрд років.

Через те, що навколо червоних карликів уже виявили багато кам'янистих планет, схожих за розміром на Землю, хоча вони трохи більші, і ймовірність того, що ці планети перебувають у зоні заселеності зірками, вчені дійшли висновку, що ці світи можуть бути потенційно заселеними.

Але у червоних карликів є одна важлива особливість: вони виробляють дуже багато зоряних спалахів, або викидів випромінювання та енергії в космос. Тобто такі події відбуваються набагато частіше, ніж на Сонці. Автори нового дослідження припускають, що зоряні спалахи червоних карликів можуть бути набагато небезпечнішими для потенційно населених планет, ніж вважалося раніше.

За словами вчених, минулі встигання спалахів червоних карликів здебільшого проводилися в оптичному діапазоні довжин хвиль світла, але автори нового дослідження зосередилися на ультрафіолетовому світлі, яке випускають спалахи.

Астрономи кажуть, що такі спалахи не можуть нашкодити потенційній появі життя на далеких планетах, але вони можуть бути загрозою для подальшого існування цього життя. Учені дійшли висновку, що фотони, тобто частинки світла, у дуже сильному випромінюванні можуть зруйнувати атмосферу населених планет, зокрема і їхній озоновий шар.

Вчені кажуть, що попередні дослідження могли значно недооцінити кількість ультрафіолетового випромінювання, виробленого зоряними спалахами. З усіх вивчених спалахів червоних карликів 98% випускали більш потужне ультрафіолетове випромінювання, ніж вважалося.

Таким чином такі спалахи можуть зробити потенційно населені планети непридатними для життя, навіть якщо вони розташовані в зоні населеності зірки і там є вода на поверхні, кажуть астрономи. З огляду на це пошук позаземного життя на планетах, які обертаються навколо червоних карликів, може сильно ускладнитися.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили несподівано дуже стару структуру в Чумацькому Шляху і дійшли висновку, що наша галактика давніша, ніж вважалося.

Також Фокус писав про те, що вчені відтворили хрускіт магнітного поля Землі при перевороті. Вчені створили аудіозапис того, як перевертається магнітне поле Землі. Цей звук віддалено нагадує тріск дерева.