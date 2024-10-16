Озеро на Ближнем Востоке неожиданно стало кроваво-красным: почему это произошло (фото)

Изменение цвета озера не продлилось долго, но ученые предполагают, что в будущем это будет происходить все чаще.

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Озеро Урмия, расположенное в Иране является символом географии Ближнего Востока: оно представлено в бронзовых произведениях искусства с девятого века до нашей эры, а сегодня внесено в список ЮНЕСКО и признано парком национального значения, пишет IFLScience.

Его история насчитывает тысячелетия, но в апреле 2016 года произошло нечто странное: водоем изменил цвет и вода в нем стала кроваво-красной. Резкое изменение цвета не продлилось долго, но ученые теперь полагают, что нечто подобное будет происходить с озером Урмия значительно чаще.

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Почему озеро Урмия изменило цвет

По словам ученого из Штутгартского университета Мохаммада Туриана, на самом деле в изменении цвета воды не было ничего мифического — всему виной стали водоросли. Предыдущие исследования показали, что за покраснение озера Урмия ответственна Dunaliella salina. Отметим, что в морской воде эти водоросли выглядят зелеными, однако в условиях высокой солености и интенсивности света они становятся кроваво-красными.

Микробиолог Аарон Орен отмечает, что микроорганизм Dunaliella salina, по сути, способен процветать лишь в таком озере, как Урмия — ему необходима соленая вода. Любопытно, что разные виды этого семейства водорослей встречаются в различных водоемах, вплоть до самой высокой солености и они являются основными, если не единственными, первичными производителями в рассолах солеварней-кристаллизаторов. Например, в Мертвом море и других похожих средах, где концентрация соли превышает уровень в 25-30%.

Ранее ученые обнаружили, что чем более соленая вода, тем лучше водоросли выполняют свою работу — производят каротиноиды. По словам Орена, каротиноиды — важные питательные вещества: некоторые из них преобразуются в витамин А в организме, а другие действуют как антиоксиданты. Однако они также отвечают за яркие цвета в овощах и фруктах, например: красный, желтый и оранжевый.

В 2016 году соленость в озере Урмия, как показывают наблюдения, была чрезвычайно высокой, что привело к цветению водорослей. В результате воды окрасились в кроваво-красный, а эффект усилился благодаря присутствию бактерий Halobacteriaceae, питающихся солью и использующих красный пигмент для поглощения солнечного света для получения энергии.

Озеро Урмия 6 сентября 2020 год (слева) и 7 сентября 2023 год (справа) Фото: NASA Earth Observatory

Как озеро Урмия выглядит сейчас

Исследователи отмечают, весьма очевидно, что необычный цвет озера был вызван бактериями и водорослями, но ни одно из них не было необычным присутствием в озере? Очевидно, что было что-то еще — в чем же дело?

По словам Туриана, вероятно, дело в сочетании разрушительного влияния изменения климата и неэффективного управления ресурсами в озере. Наблюдения показывают, что в 2016 году вода в озере Урмия достигла минимального значения.

Более того, данные указывают на то, что объем озера продолжает уменьшаться с тревожной скоростью — за последние 14 лет озеро потеряло около 70% своего объема. Выживет ли Урмия или высохнет навсегда — это вопрос, на который мы пока не знаем ответа. Увы, ученые также подозревают, что по мере сокращения воды в озере вода в нем все чаще будет приобретать различные оттенки.

Ранее Фокус писал о тайне Кровавого водопада в Антарктиде: ученые наконец-то поняли, почему ледник "истекает кровью".