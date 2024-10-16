Люди подняли бунт: морские археологи исследовали обломки рабовладельческого судна 18 века

Корабль L'Aurore затонул у берегов современного Мозамбика. Тогда это был крупный рабовладельческий порт.

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Команда морских археологов собралась в Мозамбике для двухнедельных исследовательских погружений, координируемых Проектом по исследованию затонувших рабовладельческих кораблей (SWP). Предметом исследования стал французский корабль L'Aurore, который следовал из современного Маврикия в Мозамбик, чтобы забрать рабов по пути к своему конечному пункту назначения — французским Карибским островам. Но рабы подняли бунт и погибли во время шторма. Сейчас ученые пытаются узнать больше об этой трагедии 18 века. Об этом пишет The Guardian.

Археологи сосредоточены на том, чтобы переписать историю Африки, так как о периоде работорговли известно не так много, а то что известно, описано европейцами, зачастую из тех же стран, которые занимались торговлей людьми.

SWP начала поиски L'Aurore в 2015 году, когда исследователь архивов Ричард Аллен обнаружил на Маврикии документ, в котором капитан судна описал крушение. Место крушения определили только два года назад.

Согласно рассказу капитана о кораблекрушении, французское судно в ноябре 1789 года отплыло из современного Маврикия в Мозамбик, чтобы забрать рабов, а затем отплыть на Карибские острова.

В январе 1790 года, когда рабы поднимались на борт корабля в гавани острова Мозамбик, 356 человек, уже находившихся на борту, попытались поднять мятеж, в ходе которого четверо из них утонули. Из-за мятежа команда заперла рабов-мужчин под палубой. Женщин и детей держали в главной каюте. Месяц спустя, когда судно было готово к отплытию, разразился шторм. Команда отказалась открывать нижнюю палубу, пока судно не стало тонуть. Когда они наконец открыли люк, было уже слишком поздно: погибло 331 человек.

"Это убийство. По другому это не описать. Это та история работорговли, о которой часто забывают. Но люди оказали сопротивление, они не ушли тихо", — говорит Стив Любкеман, американский морской археолог и соучредитель SWP.

Помимо того, что корабль L'Aurore является важным символом сопротивления населения Африки, он имеет археологическое значение, поскольку отлично сохранился в водах Индийского океана. Марк-Андре Бернье, канадский подводный археолог считает, что исследование поможет ученым понять структуру других рабовладельческих судов.

Археологи осматривают обломки французского рабовладельческого судна XVIII века L'Aurore Фото: Скриншот

Пока археологи еще официально не подтвердили, что найденное судно – это L'Aurore. Однако оно находится в районе, описанном в отчете капитана, его конструкция показывает, что оно было построено с использованием французской технологии и балласт, найденный в затонувшем судне, был с Маврикия, последнего порта захода L'Aurore перед Мозамбиком.

В 2015 году в рамках проекта было идентифицировано португальское рабовладельческое судно São José Paquete Africa, затонувшее недалеко от мыса Доброй Надежды в Южной Африке в 1794 году. Это был первый зарегистрированный случай крушения судна, затонувшего во время перевозки рабов.

Согласно архивным записям, более 1000 рабовладельческих кораблей, участвовавших в трансатлантической работорговле, в ходе которой более 12 миллионов африканцев были проданы в рабство, затонули по всему миру. Но менее дюжины были обнаружены и задокументированы как археологические памятники.

Рабовладельческое судно "Клотильда", найденное в США Фото: Скриншот

По словам Камау Садики, члена правления и ведущего инструктора Diving With a Purpose, отчасти это объясняется отсутствием экономической ценности кораблей, а это значит, что у людей нет стимула искать их.

"На этих кораблях было не так уж много золота. Но с культурной, исторической точки зрения найти их необходимо", — говорит ученый.

Напомним, Мозамбик был значительной частью мировой работорговли в XVIII и XIX веках. Сотни тысяч мозамбикцев были проданы в рабство. Страна является бывшей колонией Португалии, одним из первых и крупнейших участников мировой работорговли.

Форт Сан-Себастьян использовался португальцами для торговли рабами Фото: Скриншот

Напомним, в реке Висла, вблизи села Ломьянки Дольне, Польша, недавно обнаружили остатки корабля XVII века. Эксперты считают, что лодка затонула во время Шведского потопа — серии разрушительных военных кампаний, которые серьезно повлияли на Речь Посполитую. Этот период получил свое название из-за значительного ущерба, нанесенного Польше Шведской империей.