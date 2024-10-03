Находка времен Шведского потопа: в Польше обнаружили корабль XVII века

Благодаря местным жителям археологи обнаружили древний корабль в реке Висла, который происходит со времен Шведского потопа. Ученые пока не смогли его полностью исследовать, но предполагают, что судно хорошо сохранилось.

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В реке Висла, вблизи села Ломьянки Дольне, Польша, недавно обнаружили остатки корабля XVII века. Местные жители заметили присутствие лодки уже несколько лет назад, но лишь недавно о ней сообщили властям для проведения экспертизы, пишет Heritage Daily.

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Эксперты считают, что лодка происходит из XVII века, а именно со времен Шведского потопа — серии разрушительных военных кампаний, которые серьезно повлияли на Речь Посполитую. Этот период получил свое название из-за значительного ущерба, нанесенного Польше Шведской империей.

Хотя высокий уровень воды не позволил археологам провести полное обследование на месте, фотодоказательства свидетельствуют о том, что лодка имеет примерно 30 метров в длину.

Вероятно, это плоскодонная баржа, распространенный тип судна, использовавшийся для транспортировки товаров по реке. Такие баржи требовали больших команд, часто до 20 плотогонов, чтобы вручную их приводить в движение.

Исторически река Висла служила важным торговым путем, особенно для торговцев зерном из Гданьска. Нагруженные товарами суда спускались вниз по течению к портовому городу, где их часто разбирали и продавали как древесину, поскольку возвращение вверх по реке не считалось экономически выгодным.

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Роберт Виросткевич из Археологической службы по чрезвычайным ситуациям прокомментировал находку, отметив, что хотя большая часть судна остается под водой, анаэробные условия под руслом реки, возможно, помогли сохранить его структуру. Существует даже вероятность того, что остатки его первоначального груза все еще могут быть найдены.

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