Знахідка часів Шведського потопу: у Польщі виявили корабель XVII століття

Завдяки місцевим жителям археологи виявили стародавній корабель у ріці Вісла, який походить з часів Шведського потопу. Вчені поки не змогли його повністю дослідити, але припускають, що судно добре збереглося.

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У ріці Вісла, поблизу села Лом'янки Дольне, Польща, нещодавно виявили залишки корабля XVII століття. Місцеві жителі помітили присутність човна вже кілька років тому, але лише нещодавно про нього повідомили владі для проведення експертизи, пише Heritage Daily.

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Експерти вважають, що човен походить з XVII століття, а саме з часів Шведського потопу — серії руйнівних військових кампаній, які серйозно вплинули на Річ Посполиту. Цей період отримав свою назву через значну шкоду, завдану Польщі Шведською імперією.

Хоча високий рівень води не дозволив археологам провести повне обстеження на місці, фотодокази свідчать про те, що човен має приблизно 30 метрів у довжину.

Ймовірно, це плоскодонна баржа, поширений тип судна, що використовувався для транспортування товарів по річці. Такі баржі вимагали великих команд, часто до 20 плотогонів, щоб вручну їх приводити в рух.

Історично річка Вісла слугувала важливим торговим шляхом, особливо для торговців зерном з Гданська. Навантажені товарами судна спускалися вниз за течією до портового міста, де їх часто розбирали й продавали як деревину, оскільки повернення вгору по річці не вважалося економічно вигідним.

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Роберт Виросткевич з Археологічної служби з надзвичайних ситуацій прокоментував знахідку, зазначивши, що хоча більша частина судна залишається під водою, анаеробні умови під руслом річки, можливо, допомогли зберегти його структуру. Існує навіть ймовірність того, що залишки його первісного вантажу все ще можуть бути знайдені.

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