Люди підняли бунт: морські археологи дослідили уламки рабовласницького судна 18 століття

Корабель L'Aurore затонув біля берегів сучасного Мозамбіку. Тоді це був великий рабовласницький порт.

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Команда морських археологів зібралася в Мозамбіку для двотижневих дослідницьких занурень, які координує Проєкт із дослідження затонулих рабовласницьких кораблів (SWP). Предметом дослідження став французький корабель L'Aurore, який прямував із сучасного Маврикія до Мозамбіку, щоб забрати рабів на шляху до свого кінцевого пункту призначення — французьких Карибських островів. Але раби підняли бунт і загинули під час шторму. Наразі вчені намагаються дізнатися більше про цю трагедію 18 століття. Про це пише The Guardian.

Археологи зосереджені на тому, щоб переписати історію Африки, оскільки про період работоргівлі відомо не так багато, а те, що відомо, описано європейцями, найчастіше з тих самих країн, які займалися торгівлею людьми.

SWP почала пошуки L'Aurore 2015 року, коли дослідник архівів Річард Аллен виявив на Маврикії документ, у якому капітан судна описав аварію. Місце аварії визначили тільки два роки тому.

Згідно з розповіддю капітана про корабельну аварію, французьке судно в листопаді 1789 року відпливло з сучасного Маврикія до Мозамбіку, щоб забрати рабів, а потім відплисти на Карибські острови.

У січні 1790 року, коли раби піднімалися на борт корабля в гавані острова Мозамбік, 356 осіб, які вже перебували на борту, спробували зчинити заколот, під час якого четверо з них потонули. Через заколот команда замкнула рабів-чоловіків під палубою. Жінок і дітей тримали в головній каюті. Через місяць, коли судно було готове до відплиття, вибухнув шторм. Команда відмовилася відкривати нижню палубу, поки судно не стало тонути. Коли вони нарешті відкрили люк, було вже надто пізно: загинула 331 людина.

"Це вбивство. По-іншому це не описати. Це та історія работоргівлі, про яку часто забувають. Але люди чинили опір, вони не пішли тихо", — каже Стів Любкеман, американський морський археолог і співзасновник SWP.

Крім того, що корабель L'Aurore є важливим символом опору населення Африки, він має археологічне значення, оскільки відмінно зберігся у водах Індійського океану. Марк-Андре Берньє, канадський підводний археолог вважає, що дослідження допоможе вченим зрозуміти структуру інших рабовласницьких суден.

Археологи оглядають уламки французького рабовласницького судна XVIII століття L'Aurore Фото: Скриншот

Поки що археологи ще офіційно не підтвердили, що знайдене судно — це L'Aurore. Однак воно розташоване в районі, описаному в звіті капітана, його конструкція свідчить, що його було побудовано з використанням французької технології, а баласт, знайдений у затонулому судні, був із Маврикія, останнього порту заходу L'Aurore перед Мозамбіком.

У 2015 році в межах проєкту було ідентифіковано португальське рабовласницьке судно São José Paquete Africa, яке затонуло недалеко від мису Доброї Надії в Південній Африці в 1794 році. Це був перший зареєстрований випадок аварії судна, що затонуло під час перевезення рабів.

Згідно з архівними записами, понад 1000 рабовласницьких кораблів, які брали участь у трансатлантичній работоргівлі, під час якої понад 12 мільйонів африканців було продано в рабство, затонули по всьому світу. Але менше дюжини було виявлено і задокументовано як археологічні пам'ятки.

Рабовласницьке судно "Клотільда", знайдене у США Фото: Скриншот

За словами Камау Садікі, члена правління і провідного інструктора Diving With a Purpose, частково це пояснюється відсутністю економічної цінності кораблів, а це означає, що у людей немає стимулу шукати їх.

"На цих кораблях було не так вже й багато золота. Але з культурної, історичної точки зору знайти їх необхідно", — каже вчений.

Нагадаємо, Мозамбік був значною частиною світової работоргівлі в XVIII і XIX століттях. Сотні тисяч мозамбікців були продані в рабство. Країна є колишньою колонією Португалії, одним із перших і найбільших учасників світової работоргівлі.

Форт Сан-Себастьян використовувався португальцями для торгівлі рабами Фото: Скриншот

Нагадаємо, у річці Вісла, поблизу села Лом'янки Дольне, Польща, нещодавно виявили залишки корабля XVII століття. Експерти вважають, що човен затонув під час Шведського потопу — серії руйнівних військових кампаній, які серйозно вплинули на Річ Посполиту. Цей період отримав свою назву через значні збитки, завдані Польщі Шведською імперією.