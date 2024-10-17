В ожидании адского пламени. Ученые предупредили об угрозе "дьявольских ветров" (фото)

Исследователи считают, что в опасности находятся около 30 000 человек — опасный ветер может спровоцировать пожары и отключения электроэнергии.

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"Дьявольский ветер" — разговорное название горячих сухих ветров, которые дуют с северо-востока. Порой скорость такого ветра может достигать 72 километров в час, а в самым редких случаях превышает 95 км/час. Исследователи опасаются, что в опасности могут оказаться около 30 000 человек, пишет Daily Mail.

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), в опасности оказались жители района залива Сан-Франциско и центрального побережья Калифорнии. Опасность заключается в том, что невероятно сильные и сухие ветры могут спровоцировать череду масштабных лесных пожаров, а также отключения электроэнергии.

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Местная коммунальная компания Калифорнии Pacific Gas and Electric (PG&E) уже предупредила, что в случае необходимости может отключить абонентов по всему северному и центральному побережью штата. Эксперты отмечают, что это необходимо, чтобы ограничить опасность электрических искр.

Местные власти призвали туристов и местных жителей, находящихся на пути ветра, иметь план действий на случай возникновения пожара поблизости. Известно, что "дьявольские ветры" чаще всего обрушиваются на регион весной и осенью, а исследования показывают, что антропогенное изменение климата лишь увеличивает вероятность возникновения экстремальных пожаров, особенно осенью.

Известно, что "дьявольские ветры" обрушиваются на Калифорнию порывами: они иссушают землю и значительно облегчают возникновение и быстрое распространение лесных пожаров. Согласно прогнозам, ожидается, что ветер достигнет 40-56 км/час, а пиковые порывы могут достигать и 72 км/час. Более того, на возвышенностях, особенно во внутренних горах залива Норт-Бей и хребта Диабло, порывы ветра могут достигать 104 км/час.

Национальная метеорологическая служба объявила "красный код" предупреждения о пожарах в некоторых районах северной Калифорнии Фото: The National Weather Service

По словам метеоролога Роджера Гасса, ветер будет направляться с севера, а вовсе не с типичного морского бриза с воды, который был бы значительно прохладнее.

Климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Суэйна, неизвестно, чем именно вызваны нынешние "дьявольские ветры", но предполагает, что это связано с исключительно жарким и сухим летом. Например, в некоторых регионах дождя не было с июля.

Пока ветер не утихнет, жителям пострадавших районов запрещено использовать кострища или барбекю, а также ездить по бездорожью, что может привести к возгоранию травы.

Местные власти также предупредили жителей не использовать газонокосилки или электроинструменты на открытом воздухе и попросили людей дважды проверять цепи прицепов, чтобы убедиться, что они не волочатся по дороге, поскольку трение может привести к искрам.

Ранее Фокус писал о том, что на один из континентов Земли обрушился черный дождь, зеленые реки и токсичный воздух.