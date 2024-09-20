Начало конца. На один из континентов Земли обрушился черный дождь, зеленые реки и токсичный воздух

Рекордные пожары охватили Южную Америку, создав токсичное дымовое облако площадью около 10 миллионов квадратных километров.

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Южная Америка столкнулась с рекордными пожарами, вызванными сильной засухой, усугубленной изменением климата. Масштабные пожары также вызвали черный дождь, зеленые реки и опасное загрязнение воздуха — почти в 50 раз выше уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, пишет Live Science.

С 1 января по 16 сентября на континенте было зафиксировано 364 485 лесных пожаров, что превысило предыдущий рекорд, установленный в 2007 году — 345 322 пожара. По данным Бразильского института космических исследований, историческая засуха в Амазонии значительно усугубила распространение пожаров на континенте. Отметим, что многие из возгораний были приписаны деятельности человека, однако именно засуха породила благоприятные условия для быстрого распространения огня. В результате около 60% территории Бразилии в настоящее время охвачено дымом.

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В общей сложности, по словам исследователей, включая соседние страны и Атлантический океан, токсичное облако охватывает невероятную площадь в 10 миллионов квадратных километров. Для сравнения, это больше площади всех Соединенных Штатов.

По словам исследователя из Лаборатории экологии растений Государственного университета Сан-Паулу Алессандры Фиделис, качество воздуха в Бразилии, увы, никогда не было хуже, чем сегодня. Эксперт по атмосферным наукам и член Отдела качества воздуха и выбросов Технологической лаборатории Уругвая Наталья Гил также заявила, что наблюдается прогрессирующее снижение качества воздуха в городах на юге Бразилии, а также на севере Аргентины, в Боливии, Парагвае и на северо-востоке Уругвая.

В последние недели ученые также наблюдали "значительное увеличение" черного углерода, твердых частиц и газов, в том числе озона, оксида азота, а также оксида углерода. Местные жители также столкнулись с плохой видимостью из-за "черного дождя" — осадков, которые становятся темными из-за смеси пепла и сажи. В то же время некоторые реки на континенте стали изумрудно-зелеными — причиной тому цветение водорослей, вызванное сильной засухой.

По словам патолога и профессора медицинского факультета Университета Сан-Паулу Пауло Салдивы, дым, нависший над континентом, можно сравнить с сигаретным дымом — он содержит токсичные вещества, которые попадают в организм через глаза, дыхательные пути и легкие. Исследователи отмечают, что в мегаполисе уровень загрязнения от транспортных средств и промышленности эквивалентен выкуриванию 4-5 сигарет в день. Для сравнения, нынешняя ситуация сродни выкуриванию одной сигареты за другой.

Изменения окружающей среды в последние десятилетия, наряду с изменениями в землепользовании, значительно изменили режимы пожаров. Отметим, что сухие сезоны всегда существовали в Бразилии, однако среднее количество последовательных дней без дождя за последние 10 лет выросло с 80 до 100. По словам Фиделис, вероятной причиной является изменение климата, вызванное деятельностью человека.

Помимо изменений в количестве осадков, повышение температуры, влажности почвы и уровня углекислого газа может влиять на время, масштаб, продолжительность, частоту и интенсивность пожаров. Наблюдения показывают, что в большей части Бразилии эти изменения проявляются в виде более высоких температур, а также уменьшении количества осадков и увеличении количества и продолжительности экстремальных засух.

Ранее Фокус писал о том, что гигантские лесные пожары могут создавать собственную погоду: огненные торнадо и мощные грозы.