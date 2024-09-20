Початок кінця. На один із континентів Землі обрушився чорний дощ, зелені річки та токсичне повітря

Рекордні пожежі охопили Південну Америку, створивши токсичну димову хмару площею близько 10 мільйонів квадратних кілометрів.

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Південна Америка зіткнулася з рекордними пожежами, спричиненими сильною посухою, посиленою зміною клімату. Масштабні пожежі також спричинили чорний дощ, зелені річки та небезпечне забруднення повітря — майже в 50 разів вище рівня, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, пише Live Science.

З 1 січня до 16 вересня на континенті було зафіксовано 364 485 лісових пожеж, що перевищило попередній рекорд, встановлений у 2007 році — 345 322 пожежі. За даними Бразильського інституту космічних досліджень, історична посуха в Амазонії значно посилила поширення пожеж на континенті. Зазначимо, що багато займань приписують діяльності людини, проте саме посуха породила сприятливі умови для швидкого поширення вогню. У результаті близько 60% території Бразилії нині охоплено димом.

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Загалом, за словами дослідників, включно із сусідніми країнами та Атлантичним океаном, токсична хмара охоплює неймовірну площу в 10 мільйонів квадратних кілометрів. Для порівняння, це більше площі всіх Сполучених Штатів.

За словами дослідниці з Лабораторії екології рослин Державного університету Сан-Паулу Алессандри Фіделіс, якість повітря в Бразилії, на жаль, ніколи не була гіршою, ніж сьогодні. Експертка з атмосферних наук і членкиня Відділу якості повітря і викидів Технологічної лабораторії Уругваю Наталя Гіл також заявила, що спостерігається прогресивне зниження якості повітря в містах на півдні Бразилії, а також на півночі Аргентини, в Болівії, Парагваї та на північному сході Уругваю.

В останні тижні вчені також спостерігали "значне збільшення" чорного вуглецю, твердих частинок і газів, зокрема озону, оксиду азоту, а також оксиду вуглецю. Місцеві жителі також зіткнулися з поганою видимістю через "чорний дощ" — опади, які стають темними через суміш попелу і сажі. Водночас деякі річки на континенті стали смарагдово-зеленими — причиною тому цвітіння водоростей, спричинене сильною посухою.

За словами патолога і професора медичного факультету Університету Сан-Паулу Пауло Салдіви, дим, що навис над континентом, можна порівняти з сигаретним димом — він містить токсичні речовини, які потрапляють в організм через очі, дихальні шляхи та легені. Дослідники зазначають, що в мегаполісі рівень забруднення від транспортних засобів і промисловості еквівалентний викурюванню 4-5 сигарет на день. Для порівняння, нинішня ситуація схожа на викурювання однієї цигарки за іншою.

Зміни довкілля в останні десятиліття, поряд зі змінами в землекористуванні, значно змінили режими пожеж. Зазначимо, що сухі сезони завжди бували в Бразилії, проте середня кількість послідовних днів без дощу за останні 10 років зросла з 80 до 100. За словами Фіделіс, імовірною причиною є зміна клімату, спричинена діяльністю людини.

Крім змін у кількості опадів, підвищення температури, вологості ґрунту та рівня вуглекислого газу може впливати на час, масштаб, тривалість, частоту та інтенсивність пожеж. Спостереження показують, що в більшій частині Бразилії ці зміни проявляються у вигляді вищих температур, а також зменшення кількості опадів і збільшення кількості та тривалості екстремальних посух.

Раніше Фокус писав про те, що гігантські лісові пожежі можуть створювати власну погоду: вогняні торнадо і потужні грози.