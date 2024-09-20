Початок кінця. На один із континентів Землі обрушився чорний дощ, зелені річки та токсичне повітря
Рекордні пожежі охопили Південну Америку, створивши токсичну димову хмару площею близько 10 мільйонів квадратних кілометрів.
Південна Америка зіткнулася з рекордними пожежами, спричиненими сильною посухою, посиленою зміною клімату. Масштабні пожежі також спричинили чорний дощ, зелені річки та небезпечне забруднення повітря — майже в 50 разів вище рівня, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я, пише Live Science.
З 1 січня до 16 вересня на континенті було зафіксовано 364 485 лісових пожеж, що перевищило попередній рекорд, встановлений у 2007 році — 345 322 пожежі. За даними Бразильського інституту космічних досліджень, історична посуха в Амазонії значно посилила поширення пожеж на континенті. Зазначимо, що багато займань приписують діяльності людини, проте саме посуха породила сприятливі умови для швидкого поширення вогню. У результаті близько 60% території Бразилії нині охоплено димом.
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Загалом, за словами дослідників, включно із сусідніми країнами та Атлантичним океаном, токсична хмара охоплює неймовірну площу в 10 мільйонів квадратних кілометрів. Для порівняння, це більше площі всіх Сполучених Штатів.
За словами дослідниці з Лабораторії екології рослин Державного університету Сан-Паулу Алессандри Фіделіс, якість повітря в Бразилії, на жаль, ніколи не була гіршою, ніж сьогодні. Експертка з атмосферних наук і членкиня Відділу якості повітря і викидів Технологічної лабораторії Уругваю Наталя Гіл також заявила, що спостерігається прогресивне зниження якості повітря в містах на півдні Бразилії, а також на півночі Аргентини, в Болівії, Парагваї та на північному сході Уругваю.
В останні тижні вчені також спостерігали "значне збільшення" чорного вуглецю, твердих частинок і газів, зокрема озону, оксиду азоту, а також оксиду вуглецю. Місцеві жителі також зіткнулися з поганою видимістю через "чорний дощ" — опади, які стають темними через суміш попелу і сажі. Водночас деякі річки на континенті стали смарагдово-зеленими — причиною тому цвітіння водоростей, спричинене сильною посухою.
За словами патолога і професора медичного факультету Університету Сан-Паулу Пауло Салдіви, дим, що навис над континентом, можна порівняти з сигаретним димом — він містить токсичні речовини, які потрапляють в організм через очі, дихальні шляхи та легені. Дослідники зазначають, що в мегаполісі рівень забруднення від транспортних засобів і промисловості еквівалентний викурюванню 4-5 сигарет на день. Для порівняння, нинішня ситуація схожа на викурювання однієї цигарки за іншою.
Зміни довкілля в останні десятиліття, поряд зі змінами в землекористуванні, значно змінили режими пожеж. Зазначимо, що сухі сезони завжди бували в Бразилії, проте середня кількість послідовних днів без дощу за останні 10 років зросла з 80 до 100. За словами Фіделіс, імовірною причиною є зміна клімату, спричинена діяльністю людини.
Крім змін у кількості опадів, підвищення температури, вологості ґрунту та рівня вуглекислого газу може впливати на час, масштаб, тривалість, частоту та інтенсивність пожеж. Спостереження показують, що в більшій частині Бразилії ці зміни проявляються у вигляді вищих температур, а також зменшення кількості опадів і збільшення кількості та тривалості екстремальних посух.
Раніше Фокус писав про те, що гігантські лісові пожежі можуть створювати власну погоду: вогняні торнадо і потужні грози.