В очікуванні пекельного полум'я. Учені попередили про загрозу "диявольських вітрів" (фото)

Дослідники вважають, що в небезпеці перебувають близько 30 000 осіб — небезпечний вітер може спровокувати пожежі та відключення електроенергії.

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"Диявольський вітер" — розмовна назва гарячих сухих вітрів, які дмуть із північного сходу. Часом швидкість такого вітру може досягати 72 кілометрів на годину, а в найрідкісніших випадках перевищує 95 км/год. Дослідники побоюються, що в небезпеці можуть опинитися близько 30 000 осіб, пише Daily Mail.

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), у небезпеці опинилися жителі району затоки Сан-Франциско і центрального узбережжя Каліфорнії. Небезпека полягає в тому, що неймовірно сильні та сухі вітри можуть спровокувати низку масштабних лісових пожеж, а також відключення електроенергії.

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Місцева комунальна компанія Каліфорнії Pacific Gas and Electric (PG&E) уже попередила, що за потреби може відключити абонентів по всьому північному та центральному узбережжю штату. Експерти зазначають, що це необхідно, щоб обмежити небезпеку електричних іскор.

Місцева влада закликала туристів і місцевих жителів, які перебувають на шляху вітру, мати план дій на випадок виникнення пожежі поблизу. Відомо, що "диявольські вітри" найчастіше обрушуються на регіон навесні та восени, а дослідження показують, що антропогенна зміна клімату лише збільшує ймовірність виникнення екстремальних пожеж, особливо восени.

Відомо, що "диявольські вітри" обрушуються на Каліфорнію поривами: вони висушують землю і значно полегшують виникнення та швидке поширення лісових пожеж. Згідно з прогнозами, очікується, що вітер сягне 40-56 км/год, а пікові пориви можуть сягати та 72 км/год. Ба більше, на височинах, особливо у внутрішніх горах затоки Норт-Бей і хребта Діабло, пориви вітру можуть досягати 104 км/год.

Національна метеорологічна служба оголосила "червоний код" попередження про пожежі в деяких районах північної Каліфорнії Фото: The National Weather Service

За словами метеоролога Роджера Гасса, вітер прямуватиме з півночі, а зовсім не з типового морського бризу з води, який був би значно прохолоднішим.

Кліматолог із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Деніела Суейна, невідомо, чим саме спричинені цьогорічні "диявольські вітри", але припускає, що це пов'язано з винятково спекотним і сухим літом. Наприклад, у деяких регіонах дощу не було з липня.

Поки вітер не вщухне, жителям постраждалих районів заборонено використовувати вогнища або барбекю, а також їздити бездоріжжям, що може призвести до загоряння трави.

Місцева влада також попередила жителів не використовувати газонокосарки або електроінструменти на відкритому повітрі та попросила людей двічі перевіряти ланцюги причепів, щоб переконатися, що вони не волочаться дорогою, оскільки тертя може призвести до іскор.

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