Дверь в скале, белая башня и следы загадочных зверей: 10 находок на Марсе, которых там не должно быть

Марсоходы и орбитальные аппараты подпитывают воображение людей по-настоящему захватывающими снимкам.

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Книга путешественника

Каменная книга на Марсе Фото: NASA

В апреле 2023 года марсоход NASA Curiosity сделал небольшой перерыв в поисках воды на Марсе, чтобы спокойно полистать страницы древней марсианской "книги".

Необычный каменный объект, который по своей форме напоминает раскрытую книгу, был найден в пыли древнего канала Гедиз Валлис.

Несмотря на свою обманчивую форму, объект представляет собой всего лишь камень, и совсем небольших размеров. По данным NASA, его ширина составляет всего 2,5 см. По крайней мере, такую книгу легко можно уместить в багаже.

Плюшевый медведь

Голова плюшевого медведя на поверхности Марса Фото: NASA

В январе 2023 года Университет Аризоны опубликовал снимок гигантского пятна, которое похоже на голову плюшевого медведя.

С глазами бусинками и носом-пуговкой, медведь добродушно улыбался в объектив камеры космического аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

По мнению ученых, марсианский "плюшевый медведь" – это разрушившийся холм, который находится в центре древнего кратера. Похоже, что это самая милая груда обломков на поверхности Марса.

Дверь на Марсе

Дверь в "тайный бункер" на Марсе

Дверной проем в марсианской скале не на шутку взбудоражил воображение людей, некоторые даже предполагали, что это вход в тайный бункер инопланетян.

Ко всеобщему разочарованию правда, как всегда, оказалась намного тривиальнее. Тайная дверь в холме на Марсе оказалась трещиной в скальном образовании, которая была запечатлена под идеальным углом. Снимок был сделан марсоходом НАСА Curiosity в 2022 году.

Окаменелые следы животных

Якобы окаменелые следы животных на Красной планете Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

В 2018 году один из исследователей предположил, что на Марсе найдены окаменелые следы неизвестных животных. В подтверждение своих слов он предоставил снимок с Марса, на котором видны палочкообразные структуры, где каждая размером с рисовое зерно.

Следы якобы животных можно было увидеть на одной из марсианских скал.

Эксперты из NASA опровергли такое утверждение, подчеркнув, что подобные структуры на поверхности встречаются и на Земле, особенно в местах концентрации солей в воде. Данная находка еще раз подтверждает мнение о том, что на Марсе когда-то существовали озера и реки.

Город инков

Так называемый город инков на Марсе Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Невдалеке от Южного полюса Марса находится любопытный объект, который с высоты выглядит как руины древнего города. Этот объект тут же нарекли "городом инков" за визуальное сходство с археологическим объектов на Земле.

Ученые полагают, что интересный узор на поверхности могут формировать песчаные дюны, которые со временем окаменели. Но точное происхождение "руин" остается загадкой.

Лабиринтообразное образование изгибается, образуя часть гигантского круга диаметром 86 км. На основе этого ученые подозревают, что объект может быть частью гораздо более крупного ударного кратера, образовавшегося в результате падения метеорита много лет назад.

Загадочный монолит

Загадочный "монолит" был найден на Марсе Фото: NASA HiRISE

Астрономы-любители нашли на снимках аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter нечто странное: причудливый прямоугольный объект, который возвышался над поверхностью.

Масла в огонь подлило и том, что этот объект был уж очень похож на монолит из фильма "2001: космическая одиссея".

Эксперты, которые работают с Mars Reconnaissance Orbiter, подтвердили, что объект имеет монолитную форму и размер. Но, скорее всего, это просто большая, прямоугольная скала.

Неуместный камень

Очень яркий камень на Марсе нашел марсоход Perseverance Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

На Красной планете был найден необычно белый камень, который разительно выделялся на пыльном фоне кратера Езеро. Ничего подобного ранее не видели ни марсоходы, ни космические аппараты на орбите Марса.

Названный "Атоко-Пойнт" в честь аналогичного светлого участка Большого каньона, камень с крапинками, скорее всего, состоит из минералов пироксена и полевого шпата, согласно анализу, проведенному марсоходом НАСА Perseverance.

Как такой белый камень оказался в такой темной компании? Вероятно, он упал с края кратера или был перенесен на его дно из других мест Марса, когда в этом регионе бушевали реки.

Символ "Звездного пути"

Значок Звездного флота на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech

Видимо, кто-то из экипажа Звездного флота оставил на Марсе один из своих известных значков-коммуникаторов. Именно такой формы камень был найден марсоходом Curiosity.

В NASA же утверждают, что такая форма камня – простое совпадение. Это был один из тысячи камней, которые разбросаны на горе Шарп, которую марсоход исследует на протяжении нескольких лет.

Левитирующая ложка

Кажется, что деревянная ложка летает над марсианской поверхностью Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

В 2015 году марсоход Curiosity увидел объект, который был похож на деревянную ложку, летающую в воздухе, чья тень падала на землю.

Конечно, это была оптическая иллюзия: ложка — это просто камень, сформированный ветром в течение многих веков.

Ручка ложки выпирает из более крупного образования, позволяя закругленному кончику ложки парить над землей, отбрасывая под ней четкую тень.

Белая башня

На горизонте виден светлый объект, который прозвали белой башней Фото: NASA/JPL-Caltech

На снимке, сделанном марсианским ровером НАСА Perseverance в 2023 году, высокая белая колонна возвышается над марсианским горизонтом на фоне темных скал.

На самом деле это марсианский пылевой дьявол, и он огромен. Согласно данным NASA, этот пылевой вихрь на снимке намного превышает средний торнадо на Земле, а также в 5 раз выше Эмпайр-стейт-билдинг.

Пылевые дьяволы образуются, когда поднимающиеся потоки теплого воздуха встречаются с падающими столбами холодного воздуха. Такое явления встречается на Марсе довольно часто, их количество в день может достигать 145 миллионов.