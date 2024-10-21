Двері в скелі, біла вежа і сліди загадкових звірів: 10 знахідок на Марсі, яких там не повинно бути

Марсоходи та орбітальні апарати підживлюють уяву людей по-справжньому захопливими знімками.

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Книга мандрівника

Кам'яна книга на Марсі Фото: NASA

У квітні 2023 року марсохід NASA Curiosity зробив невелику перерву в пошуках води на Марсі, щоб спокійно погортати сторінки стародавньої марсіанської "книги".

Незвичайний кам'яний об'єкт, який за своєю формою нагадує розкриту книжку, був знайдений у пилу стародавнього каналу Гедіз Валліс.

Попри свою оманливу форму, об'єкт являє собою всього лише камінь, і зовсім невеликих розмірів. За даними NASA, його ширина становить лише 2,5 см. Принаймні, таку книгу легко можна вмістити в багажі.

Плюшевий ведмідь

Голова плюшевого ведмедя на поверхні Марса Фото: NASA

У січні 2023 року Університет Аризони опублікував знімок гігантської плями, яка схожа на голову плюшевого ведмедя.

З очима намистинками та носом-гудзиком, ведмідь добродушно посміхався в об'єктив камери космічного апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

На думку вчених, марсіанський "плюшевий ведмідь" — це пагорб, що зруйнувався, який розташований у центрі стародавнього кратера. Схоже, що це наймиліша купа уламків на поверхні Марса.

Двері на Марсі

Двері в "таємний бункер" на Марсі

Дверний отвір у марсіанській скелі не на жарт розбурхав уяву людей, дехто навіть припускав, що це вхід у таємний бункер інопланетян.

На загальне розчарування правда, як завжди, виявилася набагато тривіальнішою. Таємні двері в пагорбі на Марсі виявилися тріщиною в скельному утворенні, яку було зафіксовано під ідеальним кутом. Знімок був зроблений марсоходом НАСА Curiosity у 2022 році.

Скам'янілі сліди тварин

Нібито скам'янілі сліди тварин на Червоній планеті Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

У 2018 році один із дослідників припустив, що на Марсі знайдено скам'янілі сліди невідомих тварин. На підтвердження своїх слів він надав знімок з Марса, на якому видно паличкоподібні структури, де кожна розміром з рисове зерно.

Сліди нібито тварин можна було побачити на одній із марсіанських скель.

Експерти з NASA спростували таке твердження, наголосивши, що подібні структури на поверхні трапляються і на Землі, особливо в місцях концентрації солей у воді. Ця знахідка ще раз підтверджує думку про те, що на Марсі колись існували озера і річки.

Місто інків

Так зване місто інків на Марсі Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Неподалік від Південного полюса Марса розташований цікавий об'єкт, який з висоти схожий на руїни стародавнього міста. Цей об'єкт одразу ж нарекли "містом інків" за візуальну схожість з археологічними об'єктами на Землі.

Вчені вважають, що цікавий візерунок на поверхні можуть формувати піщані дюни, які з часом скам'яніли. Але точне походження "руїн" залишається загадкою.

Лабіринтоподібне утворення вигинається, утворюючи частину гігантського кола діаметром 86 км. На основі цього вчені підозрюють, що об'єкт може бути частиною набагато більшого ударного кратера, що утворився внаслідок падіння метеорита багато років тому.

Загадковий моноліт

Загадковий "моноліт" було знайдено на Марсі Фото: NASA HiRISE

Астрономи-аматори знайшли на знімках апарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter дещо дивне: химерний прямокутний об'єкт, що височів над поверхнею.

Масла у вогонь підлило і те, що цей об'єкт був вже дуже схожий на моноліт із фільму "2001: космічна одіссея".

Експерти, які працюють з Mars Reconnaissance Orbiter, підтвердили, що об'єкт має монолітну форму і розмір. Але, найімовірніше, це просто велика, прямокутна скеля.

Недоречний камінь

Дуже яскравий камінь на Марсі знайшов марсохід Perseverance Фото: марс кладбище

На Червоній планеті був знайдений незвично білий камінь, який разюче виділявся на запиленому тлі кратера Єзеро. Нічого подібного раніше не бачили ні марсоходи, ні космічні апарати на орбіті Марса.

Названий "Атоко-Пойнт" на честь аналогічної світлої ділянки Великого каньйону, камінь із цяточками, найімовірніше, складається з мінералів піроксену і польового шпату, згідно з аналізом, проведеним марсоходом НАСА Perseverance.

Як такий білий камінь опинився в такій темній компанії? Ймовірно, він упав з краю кратера або був перенесений на його дно з інших місць Марса, коли в цьому регіоні вирували річки.

Символ "Зоряного шляху"

Значок Зоряного флоту на Марсі Фото: NASA/JPL-Caltech

Мабуть, хтось із екіпажу Зоряного флоту залишив на Марсі один зі своїх відомих значків-комунікаторів. Саме такої форми камінь був знайдений марсоходом Curiosity.

У NASA ж стверджують, що така форма каменю — простий збіг. Це був один із тисячі каменів, які розкидані на горі Шарп, яку марсохід досліджує протягом кількох років.

Ложка, що левітує

Здається, що дерев'яна ложка літає над марсіанською поверхнею Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

У 2015 році марсохід Curiosity побачив об'єкт, який був схожий на дерев'яну ложку, що літала в повітрі, чия тінь падала на землю.

Звісно, це була оптична ілюзія: ложка — це просто камінь, сформований вітром протягом багатьох століть.

Ручка ложки випирає з більшого утворення, дозволяючи заокругленому кінчику ложки ширяти над землею, відкидаючи під нею чітку тінь.

Біла вежа

На горизонті видно світлий об'єкт, який прозвали білою вежею Фото: NASA/JPL-Caltech

На знімку, зробленому марсіанським ровером НАСА Perseverance 2023 року, висока біла колона височіє над марсіанським горизонтом на тлі темних скель.

Насправді це марсіанський пиловий диявол, і він величезний. Згідно з даними NASA, цей пиловий вихор на знімку набагато перевищує середній торнадо на Землі, а також у 5 разів вищий за Емпайр-стейт-білдінг.

Пилові дияволи утворюються, коли потоки теплого повітря, що піднімаються, зустрічаються з падаючими стовпами холодного повітря. Таке явище трапляється на Марсі досить часто, їхня кількість на день може сягати 145 мільйонів.