Мужчина упал в горячий источник Йеллоустоуна: через сутки нашли лишь шлепанцы

Исследователи сообщают, что на следующий день после падения тело мужчины полностью растворилось в водах источника.

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Горячие источники Йеллоустоуна не просто так обставлены табличками с предупреждениями о том, почему не следует приближаться к ним слишком близко. Во-первых, время от времени они "взрываются", выпуская в небо огромные гейзеры, во-вторых, они буквально могут растворить тело человека, если вам не посчастливится в них угодить, пишет IFLScience.

В 2016 году один мужчина проигнорировал совет и стал трагическим примером, почему некоторые районы национального парка оцеплены, чтобы избежать приближения людей. По словам заместителя главного рейнджера Лоранта Вересса, ограничения введены для того, чтобы люди не приближались к источникам ради своей же безопасности, а также для защиты местных ресурсов, поскольку они чрезвычайно хрупкие. Впрочем, основная задача предупреждающих табличек отвадить желающих приблизиться к источнику, так как местные источники — суровая среда.

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23-летний Колин Натаниэль Скотт из Портленда вместе с сестрой покинули главную набережную возле гейзера Порк-Чоп и поднялись на близлежащий холм, опрометчиво ища место, где можно искупаться. По словам Вересса, брат с сестрой специально двигались в этом районе в поисках места, куда они могли бы забраться и отмокнуть.

Скотт нашел подходящий бассейн и наклонился, чтобы проверить его температуру. Внезапно он подскользнулся и упал в горячий кислотный бассейн. Позже в тот же день сотрудники парка обнаружили его тело, но не смогли вытащить, так как останки находились вне досягаемости. Известно, что сотрудникам парка помешала разразившаяся гроза.

Сотрудники парка вернулись на следующий день, чтобы извлечь тело, однако от него ничего не осталось. Все, что удалось извлечь — кошелек и шлепанцы погибшего. Сообщается, что видео инцидента сняла сестра Скотта, хотя руководство парка даже не опубликовало его описание, предположительно из уважения к погибшему и его семье.

Исследователи отмечают, что горячие источники, как следует из названия, действительно очень горячие. На поверхности их температура составляет около 92 °C, но под поверхностью они еще горячее. По информации Геологической службы США, в некоторых термальных зонах Йеллоустона тепловой поток составляет более 100 Вт на квадратный метр, что примерно в 50 раз больше среднего показателя Йеллоустона и примерно в 2000 раз больше среднего показателя по Северной Америке

Этот огромный тепловой поток исходит от расплавленной породы или магмы в коре под кальдерой, которая в конечном итоге генерируется Йеллоустонской горячей точкой и считается аномально горячей областью мантии Земли в сотнях километров под поверхностью

Но это не единственная проблема. Некоторые из этих источников также могут быть очень кислыми. В сочетании с температурой они смертельно опасны и способны разложить тело человека менее чем за сутки.

Ранее Фокус писал о том, что раскрыт секрет "радуги" в бассейне Йеллоустоуна: его создали люди, а вовсе не природа.