Чоловік упав у гаряче джерело Єллоустоуна: через добу знайшли лише шльопанці

Дослідники повідомляють, що наступного дня після падіння тіло чоловіка повністю розчинилося у водах джерела.

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Гарячі джерела Єллоустоуна не просто так обставлені табличками з попередженнями про те, чому не слід наближатися до них занадто близько. По-перше, час від часу вони "вибухають", випускаючи в небо величезні гейзери, по-друге, вони буквально можуть розчинити тіло людини, якщо вам не пощастить у них потрапити, пише IFLScience.

У 2016 році один чоловік проігнорував пораду і став трагічним прикладом, чому деякі райони національного парку оточені, щоб уникнути наближення людей. За словами заступника головного рейнджера Лоранта Вересса, обмеження запроваджено для того, щоб люди не наближалися до джерел заради своєї ж безпеки, а також для захисту місцевих ресурсів, оскільки вони надзвичайно крихкі. Утім, основне завдання застережливих табличок — відвадити охочих наблизитися до джерела, бо місцеві джерела — суворе середовище.

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23-річний Колін Натаніель Скотт із Портленда разом із сестрою залишили головну набережну біля гейзера Порк-Чоп і піднялися на довколишній пагорб, необачно шукаючи місце, де можна скупатися. За словами Вересса, брат із сестрою спеціально рухалися в цьому районі в пошуках місця, куди вони могли б залізти й відмокнути.

Скотт знайшов відповідний басейн і нахилився, щоб перевірити його температуру. Раптово він підковзнувся і впав у гарячий кислотний басейн. Пізніше того самого дня співробітники парку виявили його тіло, але не змогли витягнути, оскільки останки перебували поза досяжністю. Відомо, що співробітникам парку завадила гроза, що вибухнула.

Співробітники парку повернулися наступного дня, щоб витягти тіло, однак від нього нічого не залишилося. Усе, що вдалося витягти — гаманець і шльопанці загиблого. Повідомляється, що відео інциденту зняла сестра Скотта, хоча керівництво парку навіть не опублікувало його опис, імовірно, з поваги до загиблого і його сім'ї.

Дослідники зазначають, що гарячі джерела, як випливає з назви, дійсно дуже гарячі. На поверхні їхня температура становить близько 92 °C, але під поверхнею вони ще гарячіші. За інформацією Геологічної служби США, у деяких термальних зонах Єллоустона тепловий потік становить понад 100 Вт на квадратний метр, що приблизно в 50 разів більше за середній показник Єллоустона і приблизно у 2000 разів більше за середній показник по Північній Америці.

Цей величезний тепловий потік походить від розплавленої породи або магми в корі під кальдерою, яка зрештою генерується Єллоустонською гарячою точкою і вважається аномально гарячою ділянкою мантії Землі в сотнях кілометрів під поверхнею.

Але це не єдина проблема. Деякі з цих джерел також можуть бути дуже кислими. У поєднанні з температурою вони смертельно небезпечні та здатні розкласти тіло людини менш ніж за добу.

Раніше Фокус писав про те, що розкрито секрет "веселки" в басейні Єллоустоуна: його створили люди, а зовсім не природа.