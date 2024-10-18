20-метровый синий кит все еще истекает "нефтью", даже спустя 26 лет после смерти: в чем тут дело (фото)

Кит, также известный как Король синего океана, продолжает сочиться "черным золотом", несмотря на то, что умер более двух десятилетий тому назад.

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Посетители Музея китобойного промысла Нью-Бедфорда на юго-востоке Массачусетса могут воочию увидеть скелет 20-метрового синего кита, которого прозвали Королем синего океана (KOBO). Наиболее любопытным в этом экспонате является то, что даже спустя более двух десятилетий после смерти его кости все еще истекают "нефтью", пишет Popular Science.

Редкий скелет синего кита выставлен в музее с 2000 года и он все еще истекает "нефтью", потому что костный мозг морского гиганта полон нефти и гораздо более жирный, человеческая кость. По словам заместителя куратора по науке и исследованиям Музея китобойного промысла Нью-Бедфорда Роберта Роча, костный мозг кита невероятно жирный, а "нефть" является источником энергии для этих животных, особенно для усатых китов, которые обычно не питаются в течение года.

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Энергия китов хранится в мышцах и жире, но энергия, хранящаяся в жире и костях, является для них резервным источником энергии. Как правило, скелеты китов истощаются от всего этого жира естественным путем, когда они оказываются на морском дне, где их растаскивают на части морские желуди и другие животные. Однако с KOBO вышло иначе.

Король синего океана был найден на носу корабля. Несмотря на то, что синие киты являются крупнейшими животными на Земле, они все еще становятся жертвами гигантских танкеров и столкновений с судами.

Спустя 26-лет после смерти скелет синего кита все еще истекает "нефтью" Фото: New Bedford Whaling Museum

По словам Роча, когда KOBO столкнулся с кораблем ему было около 5 лет, его длина составляла чуть более 20 метров, а вес достигал около 36 тонн. Известно, что он был случайно убит грузовым судном, которое шло транзитом из Бельгии в США в 1998 году.

После столкновения тушу отбуксировали на берег, где ее препарировали ученые для исследований. Команда по спасению не тратила время на то, чтобы извлечь жир из костей, оставив их на солнце и обработав.

В 2010 году музей был вынужден установить специальный маслоуловить, чтобы посмотреть, сколько нефти они могут собрать с останков кита. Отметим, что уловитель расположили около рострума кита — его клюва, морды и позвонков. Он капает нефть в колбу каждый день, и в музее хранится 1000 миллилитров в банке и еще 200 миллилитров в уловителях. Ученые признают, что пропустили первые 10 лет выделения нефти, которые, по их словам, были значительно "влажнее и грязнее".

В музее хранится 1000 миллилитров в банке и еще 200 миллилитров в уловителях жира кита Фото: New Bedford Whaling Museum

Исследователи отмечают, что масло из таких скелетов не использовалось в лампах для освещения в период расцвета китобойного промысла в 20 веке. Лишь когда появились первые китобойные прибрежные заводы и плавучие фабрики, китобои и солдаты Первой мировой войны начали использовать масло хранящееся в костях китов.

По словам Роча, британскому правительство тогда удалось контролировать рынок китового жира: им натирали ноги для предотвращения окопной стопы, а некоторые пилоты, как утверждается, наносили его на лицо для защиты от солнца и ветра. Его также использовали во взрывчатых веществах, поскольку одним из побочных продуктов мыла из китового жира является глицерин. Когда глицерин смешивают с азотной и серной кислотой, получается взрывчатый нитроглицерин. Этот нитроглицерин затем использовался в качестве топлива для пуль и ракет в Первой и Второй мировых войнах.

Ранее Фокус писал о том, что в океане найден самый крохотный синий кит: никто не знает, где они рождаются.