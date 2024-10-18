Часы агонии. Самка горбатого кита умерла от боли, когда паром разорвал ее челюсть (фото)

Защитники дикой природы показали душераздирающие кадры морского гиганта, медленно умирающего в океане после столкновения с паромом.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для самых крупных существ на Земле — китов. Увы, они также вынуждены делить океанские воды с людьми и порой это приводит к трагедиям. На прошлой неделе самка кита по имени Свит Герл столкнулась с паромом, в шесть раз превысившим разрешенную скорость, в результате чего умерла в агонии, пишет Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел 8 октября около порта на Таити. Когда паром покидал этот район, он в шесть раз превысил допустимую скорость, о чем свидетельствуют данные организации по защите дикой природы Sea Shepard. Произошло лобовое столкновение горбатого кита и парома в результате чего челюсть самки была разорвана.

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Последствия лобового столкновения животного и лодки были запечатлены водолазами экологами. На кадрах видно, что верхняя часть рта животного отрезана, а из открытой раны хлещет кровь. Животное провело несколько часов в агонии, пока в конце концов не утонуло.

Осторожно, жестокие кадры

Подводные кадры запечатлели изуродованного кита. Лодка полностью отрезала ему верхнюю часть рта Фото: Sea Shephard

Предполагается, что паром следовал через порт со скоростью 30 узлов при максимально допустимой скорости в 5 узлов. По словам основательницы программы по охране морской среды, доктора Агнес Бенет, Свит Герл утонула после нескольких часов, проведенных в агонии, в результате ударов и переломов носовой кости.

После инцидента две группы по охране дикой природы подали жалобу местному правительству с просьбой провести уголовное расследование. Они также заявили, что сделают все возможное, чтобы установить личность преступников, которые это совершили.

Подводные кадры запечатлели изуродованного кита Фото: Sea Shephard

Увы, подробности инцидента весьма скудны. На кадрах видно, что верхняя челюсть самки полностью оторвана. Из открытой раны хлестала кровь, в результате чего Свит Герл оставляла за собой кровавый след, пытаясь подняться на поверхность.

Видео также запечатлело агонию молодой самки горбатого кита. По словам подводного фотографа Рейчел Мур, всего за четыре дня до смерти самки горбатого кита, ей удалось запечатлеть ее в океане. Отметим, что местные назвали самку разными именами, но больше всего она известна как Свит Герл.

Подводные кадры запечатлели изуродованного кита Фото: Sea Shephard

Статистика показывает, что ежегодно от столкновения с судами умирает около 20 000 китов. Во всем мире, по данным исследователей, обитает около 80 000 горбатых китов, а около 3 200 из них обитают у побережья Таити. Но острова Французской Полинезии являются домом для крупнейшего в мире заповедника морских млекопитающих.

Наблюдение за китами является важным источником дохода для региона, а власти предприняли шаги по содействию ответственному туризму для защиты китообразных. Однако экологические ассоциации и некоторые ученые раскритиковали бум наблюдения за китами.

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