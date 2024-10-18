Години агонії. Самка горбатого кита померла від болю, коли паром розірвав її щелепу (фото)

Захисники дикої природи показали несамовиті кадри морського гіганта, який повільно вмирає в океані після зіткнення з поромом.

Related video

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для найбільших істот на Землі — китів. На жаль, вони також змушені ділити океанські води з людьми й часом це призводить до трагедій. Минулого тижня самка кита, на ім'я Світ Герл, зіткнулася з поромом, який ушестеро перевищив дозволену швидкість, внаслідок чого померла в агонії, пише Daily Mail.

Відомо, що інцидент стався 8 жовтня біля порту на Таїті. Коли пором залишав цей район, він у шість разів перевищив допустиму швидкість, про що свідчать дані організації із захисту дикої природи Sea Shepard. Сталося лобове зіткнення горбатого кита і порома, внаслідок чого щелепу самки було розірвано.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наслідки лобового зіткнення тварини та човна були зафіксовані водолазами екологами. На кадрах видно, що верхня частина рота тварини відрізана, а з відкритої рани б'є кров. Тварина провела кілька годин в агонії, поки врешті-решт не потонула.

Обережно, жорстокі кадри

Підводні кадри зафіксували понівеченого кита. Човен повністю відрізав йому верхню частину рота Фото: Sea Shephard

Передбачається, що пором прямував через порт зі швидкістю 30 вузлів за максимально допустимої швидкості в 5 вузлів. За словами засновниці програми з охорони морського середовища, доктора Агнес Бенет, Світ Герл потонула після кількох годин, проведених в агонії, внаслідок ударів і переломів носової кістки.

Після інциденту дві групи з охорони дикої природи подали скаргу місцевому уряду з проханням провести кримінальне розслідування. Вони також заявили, що зроблять усе можливе, щоб встановити особу злочинців, які це вчинили.

Підводні кадри зафіксували понівеченого кита Фото: Sea Shephard

На жаль, подробиці інциденту дуже мізерні. На кадрах видно, що верхня щелепа самки повністю відірвана. З відкритої рани хльостала кров, внаслідок чого Світ Герл залишала за собою кривавий слід, намагаючись піднятися на поверхню.

Відео також зафіксувало агонію молодої самки горбатого кита. За словами підводного фотографа Рейчел Мур, всього за чотири дні до смерті самки горбатого кита, їй вдалося зафіксувати її в океані. Зазначимо, що місцеві назвали самку різними іменами, але найбільше вона відома як Світ Герл.

Підводні кадри зафіксували понівеченого кита Фото: Sea Shephard

Статистика показує, що щорічно від зіткнення із суднами помирає близько 20 000 китів. У всьому світі, за даними дослідників, мешкає близько 80 000 горбатих китів, а близько 3 200 з них мешкають біля узбережжя Таїті. Але острови Французької Полінезії є домом для найбільшого у світі заповідника морських ссавців.

Спостереження за китами є важливим джерелом доходу для регіону, а влада зробила кроки щодо сприяння відповідальному туризму для захисту китоподібних. Однак екологічні асоціації та деякі вчені розкритикували бум спостереження за китами.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: вчені вперше зняли останні хвилини життя кита.