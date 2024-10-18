Абсолютное безумие с неожиданным концом: схватку гигантского паука и мыши запечатлели на фото

Американка случайно засняла невероятно жестокие кадры расправы гигантского паука над млекопитающим.

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Животный мир жестокий и охота в нем весьма распространена. Например, ранее ученым удалось запечатлеть схватку двух огромных змей, пожирающих друг друга. Но эта сцена вызвала бы ужас у арахнофобов, впрочем, не только у них. Жительница Остина (штат Техас, США) Меган Уоллес хотела отвести сына в детский сад, когда неожиданно наткнулась на жуткую сцену на своем крыльце: гигантский паук пожирал мышь, пишет Daily Mail.

Изначально женщина не поняла, что именно происходит на ее крыльцо, но когда приблизилась, заметила, что предметы шевелятся. Приблизившись, она заметила гигантского паука и мышь, которая, вероятно, все еще была жива, так как двигалась. Вокруг также была разбросана шерсть млекопитающего, а гигантский паук, похоже, впился в голову жертвы.

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По словам техасского арахнолога Эшли Уолберг, на кадрах запечатлен паук-волк из рода hogna — один из крупнейших пауков, найденных в США. Исследовательница отмечает, что паук мог подбирать добычу другого животного, но, вероятно, все же сам убил мышь.

Огромный паук пожирает мышь на ее крыльце Фото: PEN NEWS

Известно, что пауки-волки — активные хищники, а потому, вероятно, что мышь стала его добычей. Впрочем, Уолберг отмечает, что мы едва ли сможем быть в этом уверены, так как застали лишь финальную сцену схватки.

В целом, для пауков, даже таких крупных как паук-волк, необычно убивать столь крупную добычу, однако порой это происходит. Однако большинство сообщений о пауках, питающихся позвоночными, относятся к кругопрядам и вдовам. У этих видов есть паутина, в которую добыча попадает изначально, а затем пауки используют свой яд, чтобы убить ее.

Огромный паук пожирает мышь на ее крыльце Фото: PEN NEWS

Пауки-волки также плетут паутину, но они на самом деле не используют ее для охоты, а потому просто полагаются на силу и быстрое действие своего яда для поимки добычи.

Эшли Уолберг сделала несколько снимков гигантского паука и мыши, а затем поделилась ими с исследователями. Именно благодаря снимкам арахнолог смогла определить вид паука, а также объяснить его пищевые привычки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как крошечный паук поедает мышь в 10 раз больше себя.