Абсолютне божевілля з несподіваним кінцем: сутичку гігантського павука та миші закарбували на фото

Американка випадково зняла неймовірно жорстокі кадри розправи гігантського павука над ссавцем.

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Тваринний світ жорстокий і полювання в ньому дуже поширене. Наприклад, раніше вченим вдалося сфотографувати сутичку двох величезних змій, що пожирають одна одну. Але ця сцена викликала б жах в арахнофобів, утім, не тільки у них. Мешканка Остіна (штат Техас, США) Меган Воллес хотіла відвести сина до дитячого садка, коли несподівано натрапила на моторошну сцену на своєму ґанку: гігантський павук пожирав мишу, пише Daily Mail.

Спочатку жінка не зрозуміла, що саме відбувається на її ґанку, але коли наблизилася, помітила, що предмети ворушаться. Наблизившись, вона помітила гігантського павука і мишу, яка, ймовірно, все ще була жива, оскільки рухалася. Навколо також була розкидана шерсть ссавця, а гігантський павук, схоже, впився в голову жертви.

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За словами техаської арахнологині Ешлі Волберг, на кадрах зображено павука-вовка з роду hogna — одного з найбільших павуків, знайдених у США. Дослідниця зазначає, що павук міг підбирати здобич іншої тварини, але, ймовірно, все ж таки сам убив мишу.

Величезний павук пожирає мишу на її ґанку Фото: нечто на пляже

Відомо, що павуки-вовки — активні хижаки, а тому, ймовірно, що миша стала його здобиччю. Втім, Волберг зазначає, що ми навряд чи зможемо бути в цьому впевненими, оскільки застали лише фінальну сцену сутички.

Загалом, для павуків, навіть таких великих як павук-вовк, незвично вбивати настільки велику здобич, проте часом це відбувається. Однак більшість повідомлень про павуків, що харчуються хребетними, відносяться до кругопрядів і вдів. У цих видів є павутина, в яку здобич потрапляє спочатку, а потім павуки використовують свою отруту, щоб убити її.

Величезний павук пожирає мишу на її ґанку Фото: нечто на пляже

Павуки-вовки також плетуть павутину, але вони насправді не використовують її для полювання, а тому просто покладаються на силу і швидку дію своєї отрути для упіймання здобичі.

Ешлі Волберг зробила кілька знімків гігантського павука і миші, а потім поділилася ними з дослідниками. Саме завдяки знімкам арахнологиня змогла визначити вид павука, а також пояснити його харчові звички.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, як крихітний павук поїдає мишу, яка в 10 разів більша за себе.