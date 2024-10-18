Тасманийского тигра возродят благодаря 110-летней маринованной голове: собран полный геном (фото)

Исследователи максимально приблизились к тому, чтобы возродить давно вымерших на планете тилацинов.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета стала домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, а другие процветают по сей день. В последние несколько десятилетий ученые все больше говорят о том, чтобы восстановить геномы вымерших животных и "воскресить" их, пишет Live Science.

Одним из направлений является воскрешение тасманийского тигра, или тилацина (Thylacinus cynocephalus) — плотоядные сумчатые, которые вымерли в 1936 году после десятилетий преследований со стороны человека. Известно, что тасманийские тигры были высшими хищниками, которые играли важнейшую роль во всей экосистеме Тасмании.

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В новом исследовании команда ученых, работающая с Colossal Biosciences, на шаг приблизилась к воскрешению тасманийских тигров — авторы исследования считают, что им удалось совершить прорыв в этой области. В ходе исследования им удалось воссоздать почти полный геном тилациана и разработать искусственные репродуктивные технологии, которые могут помочь возродить вид.

Любопытно, что воссоздать геном давно вымершего вида помогла столетняя замаринованная голова — именно из нее ученым удалось извлечь полный ДНК-план для потенциального возрождения тилацинов. Авторы исследования отмечают, что научный прорыв стал возможным благодаря 110-летней голове, которая была освежевана и законсервирована в этаноле.

Исключительная сохранность этого образца позволила исследователям собрать воедино большую часть последовательности ДНК вида, а также нити РНК, показывающие, какие именно гены были активны в различных тканях животного, когда оно умерло.

Воссоздать геномтилацина помогла маринованная голова Фото: Colossal Biosciences

По словам соавтора исследования, профессора генетики и биологии развития в Мельбурнском университете в Австралии Эндрю Паска, до этого момента многие читали, что реконструировать геном из исторических образцов просто невозможно. Однако они с командой смогли доказать, что это вполне возможно при наличии хорошо сохранившихся старых образцов.

К счастью для нас, в Тасмании все еще есть место для повторного введения вида, а потому его возрождение вполне выполнимо. По словам профессора Паска, их геном предоставляет полный план по возрождению вида.

Недавно собранный геном по размеру похож на человеческий геном и состоит из 3 миллиардов пар оснований нуклеотидов — молекул, которые образуют ступени лестницы ДНК. Авторы исследования отмечают, что в последовательности ДНК, по сути, осталось лишь 45 пробелов, которые команда надеется закрыть в ближайшие несколько месяцев.

Фрагменты РНК, обнаруженные в маринованной голове, позволят исследователям обнаружить гены, которые были включены в разных тканях, когда тилацин был жив, что поможет им определить, что животное могло пробовать на вкус, обонять и видеть, и как функционировал его мозг. В то же время РНК, похоже, позволит ученым лучше понять биологию тилацина.

Ранее Фокус писал о том, что останки последнего тасманийского тигра 85 лет пылились в шкафу музея.