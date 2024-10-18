Тасманійського тигра відродять завдяки 110-річній маринованій голові: зібрано повний геном (фото)

Дослідники максимально наблизилися до того, щоб відродити давно вимерлих на планеті тилацинів.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета стала домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них давно вимерли, а інші процвітають донині. В останні кілька десятиліть вчені все більше говорять про те, щоб відновити геноми вимерлих тварин і "воскресити" їх, пише Live Science.

Одним із напрямів є воскресіння тасманійського тигра, або тилацина (Thylacinus cynocephalus) — хижого сумчастого, що вимерли в 1936 році після десятиліть переслідувань з боку людини. Відомо, що тасманійські тигри були вищими хижаками, які відігравали найважливішу роль у всій екосистемі Тасманії.

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У новому дослідженні команда вчених, що працює з Colossal Biosciences, на крок наблизилася до воскресіння тасманійських тигрів — автори дослідження вважають, що їм вдалося зробити прорив у цій галузі. Під час дослідження їм вдалося відтворити майже повний геном тилаціана і розробити штучні репродуктивні технології, які можуть допомогти відродити вид.

Цікаво, що відтворити геном давно вимерлого виду допомогла столітня замаринована голова — саме з неї вченим вдалося витягти повний ДНК-план для потенційного відродження тилацинів. Автори дослідження зазначають, що науковий прорив став можливим завдяки 110-річній голові, яку було обшматовано та законсервовано в етанолі.

Виняткова збереженість цього зразка дала змогу дослідникам зібрати докупи більшу частину послідовності ДНК виду, а також нитки РНК, які показують, які саме гени були активні в різних тканинах тварини, коли вона померла.

Відтворити геномтилацин допомогла маринована голова Фото: тасманский тигр

За словами співавтора дослідження, професора генетики та біології розвитку в Мельбурнському університеті в Австралії Ендрю Паска, до цього моменту багато хто читав, що реконструювати геном з історичних зразків просто неможливо. Однак вони з командою змогли довести, що це цілком можливо за наявності добре збережених старих зразків.

На щастя для нас, у Тасманії все ще є місце для повторного введення виду, а тому його відродження цілком здійсненне. За словами професора Паска, їхній геном надає повний план з відродження виду.

Нещодавно зібраний геном за розміром схожий на людський геном і складається з 3 мільярдів пар основ нуклеотидів — молекул, що утворюють сходинки драбини ДНК. Автори дослідження зазначають, що в послідовності ДНК, по суті, залишилося лише 45 прогалин, які команда сподівається закрити в найближчі кілька місяців.

Фрагменти РНК, виявлені в маринованій голові, дадуть змогу дослідникам виявити гени, які були включені в різних тканинах, коли тилацин був живий, що допоможе їм визначити, що тварина могла куштувати, нюхати та бачити, і як функціонував її мозок. Водночас РНК, схоже, дасть змогу вченим краще зрозуміти біологію тилацина.

Раніше Фокус писав про те, що останки останнього тасманійського тигра 85 років припадали пилом у шафі музею.