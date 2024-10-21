Околоземный астероид Рюгу снова удивил ученых: найдена связь с Юпитером (фото)

Исследование образцов с астероида Рюгу поставили под сомнение предыдущие представления о том, как образуются богатые углеродом астероиды.

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Ученые считают, что околоземный астероид Рюгу мог образоваться возле Юпитера, а не за пределами орбиты Сатурна, как указывали более ранние исследования. Ученые сравнили типы никеля, обнаруженного в образцах с астероида с типами никеля, обнаруженными в типичных богатых углеродом метеоритах. Они пришли к выводу, что различные богатые углеродом астероиды могли образоваться в одном и том же регионе возле Юпитера, хотя и в результате разных процессов и с разницей примерно в 2 млн лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет SciTechDaily.

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В 2020 году зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю образцы с околоземного астероида Рюгу. С тех пор ученые провели много исследований этих образцов. Авторы нового исследования сосредоточились на изучении соотношения изотопов металлов, включая никель. Таким образом они смогли определить, где в Солнечной системе, вероятно, образовался Рюгу.

Хотя этот астероид является околоземным, считается, что Рюгу, как и другие подобные астероиды прибыли ближе к Земле из главного пояса астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Но настоящее место рождения этих астероидов, вероятно, находится еще дальше от Солнца, за пределами орбиты Юпитера.

Астереоид Рюгу Фото: wikipedia

Прошлые исследования показали, что Рюгу по составу похож на группу богатых углеродом метеоритов — углеродистых хондритов, которые являются обломками астероидов и упали на Землю. Ученые выяснили, что Рюгу похож на очень редкие метеориты — хондриты CI. Поскольку их химический состав похож на состав Солнца, они считаются первозданным материалом, который образовался на самом внешнем краю Солнечной системы. По словам авторов исследования, до сих пор считалось, что Рюгу также возник за пределами орбиты Сатурна. Но новый анализ показывает, что это не так.

Ученые изучили соотношения изотопов никеля образцах астероида Рюгу и образцах хондритов. Результаты подтверждают тесную связь между Рюгу и хондритами CI. Но идея общего места рождения на краю Солнечной системы больше не является убедительной.

До сих пор ученые приписывали различия в изотопном составе между хондритами CI и другими группами углеродистых хондритов разным соотношениям их включений. Но новые результаты измерений не вписываются в эту схему. По словам ученых, их измерения можно объяснить наличием крошечных зерен железа и никеля, которые должны были накапливаться во время формирования астероидов. Ученые считают, что в формировании Рюгу и хондритов CI с одной стороны и других групп углеродистых хондритов с другой, были задействованы разные процессы.

Планета Юпитер Фото: NASA

Первые углеродистые хондриты начали формироваться примерно через 2 млн лет после образования Солнечной системы. Притянутые гравитацией молодого Солнца, пыль и первые твердые комки проделали путь от внешнего края газопылевого диска во внутреннюю часть Солнечной системы, но на своем пути они встретили препятствие в виде недавно образовавшего Юпитера.

За пределами орбиты Юпитера скапливались более тяжелые и крупные комки, которые превращались в углеродистые хондриты с их многочисленными включениями. Примерно через 2 млн лет под влиянием Солнца исходный газ постепенно испарился за пределами орбиты Юпитера, что привело к накоплению в первую очередь пыли и железо-никелевых зерен. Это привело к рождению хондритов CI, считают ученые.

По словам авторов исследования, полученные результаты их удивили. И астероид Рюгу и хондриты CI больше не выглядят как далекие, экзотические родственники других углеродистых хондритов с самого внешнего края Солнечной системы. Скорее всего они могли образоваться воле Юпитера в результате другого процесса и позже.

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Также Фокус писал о еще одном исследовании образцов с астероида Рюгу, которое показало, что жизнь на нашей планете вероятно появилась благодаря химическим соединениям, которые астроиды доставили на Землю.