Снуют по переулку и грызут авто: ученые назвали второй ко количеству крыс город (фото)

Ситуация выходит из-под контроля — животные грызут автомобили, а местные предприятия вынуждены закрываться из-за нашествия грызунов.

Related video

Недавно Сан-Франциско был признан вторым по количеству крыс городом в США. Увы, такой "титул" не стал неожиданностью для местных жителей, которые страдают от нашествия грызунов: крысы заполонили дома, грызут автомобили, а предприятия вынуждены закрываться, пишет Daily Mail.

По словам основателя и генерального директора компании, занимающейся видео технологиями Рича Ньюмана, в последнее время ситуация стала настолько серьезной, что грызуны массово атакуют автомобили местных жителей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Статистика свидетельствует о том, что в 2022 году более 40 000 домов в городе имели признаки присутствия крыс, причем лишь на одной улице ущерб автомобилям обошелся более чем в 15 000 долларов. По словам Ньюмана, когда он переехал в свой дом, гараж, выходящий на переулок, и подвал под домом буквально кишели грызунами.

Местные жители отмечают, что нередко можно увидеть, как крысы снуют по переулку, в особенности ночью. Отметим, что общенациональная компания по борьбе с вредителями Terminix опубликовала рейтинг самых "крысиных городов". Первое место занял Нью-Йорк, тогда как Сан-Франциско занял второе место в этом рейтинге.

Местные жители неоднократно находят крысиный помет и следы вокруг бензобака своего автомобиля Фото: Rich Neumann

По мнению Ньюмана, проблема заключается в том, что Сан-Франциско стремится к более высокой плотности населения, например, люди хотят переоборудовать свои гаражи в съемные квартиры: увы, чем больше людей, тем больше крыс. Он также сослался на повсеместную проблему бездомности в городе как на фактор растущего нашествия крыс.

Ситуация становится настолько критической, что некоторые семьи вынуждены выезжать из собственного жилища из-за нашествия грызунов, которую не может решить ни домовладелец, ни город. А в мае работники McDonald's в Окленде объявили забастовку, устав от нашествия крыс на их рабочем месте.

Сан-Франциско занял второе место в списке Terminix среди городов США с наибольшим количеством крыс в 2024 году Фото: Rich Neumann

Местные жители обеспокоены тем, что крысы едят почти все, что встречается на их пути — в том числе пластик, алюминий, и даже кирпич и бетон. Исследователи отмечают, что грызуны грызут такие материалы, чтобы поддерживать зубы в форме — когда они становятся слишком длинными, животным становится больно и трудно есть.

С 2019 года в Сан-Франциско используется ContraPest — форма контроля рождаемости для крыс — для борьбы с быстро растущей популяцией грызунов. Ученые утверждают, что этот оральный контрацептив сократил количество нор на 65% по состоянию на 2023 год. Но с сообщениями жителей о нашествии грызунов в Terminix в этом году больше, чем когда-либо. Похоже, проблема все еще остается актуальной.

Ранее Фокус писал о том, что главными разносчиками чумы были люди, а не крысы.