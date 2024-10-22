Снують провулком і гризуть авто: вчені назвали друге за кількістю щурів місто (фото)

Ситуація виходить з-під контролю — тварини гризуть автомобілі, а місцеві підприємства змушені закриватися через нашестя гризунів.

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Нещодавно Сан-Франциско було визнано другим за кількістю щурів містом у США. На жаль, такий "титул" не став несподіванкою для місцевих жителів, які страждають від нашестя гризунів: щури заполонили будинки, гризуть автомобілі, а підприємства змушені закриватися, пише Daily Mail.

За словами засновника і генерального директора компанії, що займається відеотехнологіями Річа Ньюмана, останнім часом ситуація стала настільки серйозною, що гризуни масово атакують автомобілі місцевих жителів.

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Статистика свідчить про те, що 2022 року понад 40 000 будинків у місті мали ознаки присутності щурів, причому лише на одній вулиці шкода автомобілям обійшлася більш ніж у 15 000 доларів. За словами Ньюмана, коли він переїхав у свій будинок, гараж, що виходить на провулок, і підвал під будинком буквально кишіли гризунами.

Місцеві жителі зазначають, що нерідко можна побачити, як щури снують провулком, особливо вночі. Зазначимо, що загальнонаціональна компанія з боротьби зі шкідниками Terminix опублікувала рейтинг найбільш "щурячих міст". Перше місце посів Нью-Йорк, тоді як Сан-Франциско посів друге місце в цьому рейтингу.

Місцеві жителі неодноразово знаходять щурячий послід і сліди навколо бензобака свого автомобіля Фото: Rich Neumann

На думку Ньюмана, проблема полягає в тому, що Сан-Франциско прагне до вищої щільності населення, наприклад, люди хочуть переобладнати свої гаражі на орендовані квартири: на жаль, що більше людей, то більше щурів. Він також послався на повсюдну проблему безпритульності в місті як на чинник навали щурів, що зростає.

Ситуація стає настільки критичною, що деякі сім'ї змушені виїжджати з власного житла через навалу гризунів, яку не може розв'язати ані домовласник, ані місто. А в травні працівники McDonald's в Окленді оголосили страйк, втомившись від нашестя щурів на їхньому робочому місці.

Сан-Франциско посів друге місце у списку Terminix серед міст США з найбільшою кількістю щурів у 2024 році Фото: Rich Neumann

Місцеві жителі занепокоєні тим, що щури їдять майже все, що трапляється на їхньому шляху — зокрема пластик, алюміній, і навіть цеглу та бетон. Дослідники зазначають, що гризуни гризуть такі матеріали, щоб підтримувати зуби у формі — коли вони стають занадто довгими, тваринам стає боляче і важко їсти.

З 2019 року в Сан-Франциско використовується ContraPest — форма контролю народжуваності для щурів — для боротьби зі популяцією гризунів, що швидко зростає. Вчені стверджують, що цей оральний контрацептив скоротив кількість нір на 65% станом на 2023 рік. Але з повідомленнями жителів про навалу гризунів у Terminix цього року більше, ніж будь-коли. Схоже, проблема все ще залишається актуальною.

Раніше Фокус писав про те, що головними розносниками чуми були люди, а не щури.