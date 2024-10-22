Маска царя Агамемнона из чистого золота: считалась единственным свидетельством Троянской войны

Золотая посмертная маска была найдена в царском захоронении в Микенах на юге Греции.

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Немецкий археолог Генрих Шлиман в 1876 году проводил раскопки гробниц бронзового века на археологическом объекте Микены, который располагается на юге Греции. Во время раскопок археолог нашел золотую посмертную маску, пишет LiveScience.

Ученый был уверен в том, что обнаружил посмертную маску царя Агамемнона из греческих мифов. В "Илиаде" Гомера именно Агамемнон возглавил ахейскую (греческую) осаду Трои, он также присутствует в "Одиссее" Гомера и древнегреческих пьесах. В своих работах Гомер писал, что Агамемнон правил в Микенах, поэтому Шлиман назвал свою находку "Маска Агамемнона".

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Стиль посмертной маски и дальнейшие археологические исследования на острове Пелопоннес опровергли теорию Шлимана. Исследования показали, что маску изготовили примерно в 1500 году до н. э. Это означает, что посмертную маску создали за сотни лет до того, как мог бы жить Агамемнон. Некоторые ученые предполагают, золотая маска могла быть изготовлена даже раньше.

Сам артефакт сделан из тонкого листа золота и предполагается, что он повторяет черты лица усопшего. Маска была найдена в царской гробнице, где ученые нашли останки восьми человек. Все они были похоронены с оружием, но только у пятерых были посмертные золотые маски. Археологи считают, что наличие золотой маски указывало на высокий статус усопшего.

В бронзовом веке микенцы заселяли всю южную Грецию после примерно 1750 года до н. э. Эти люди использовали для общения ранний греческий язык, а в целом на микенцев огромное влияние оказала минойскай цивилизация Крита.

Шлиман считал, что в "Илиаде" микенцев называют ахейцами, а найденные им останки подтверждают реальность Троянской войны.

Действительно некоторые микенские памятники соответствуют ахейским царствам, которые описаны в "Илиаде". Но современные археологи полагают, что микенская цивилизация пришли в упадок около 1200 года до н. э. В это же время Троянская война, если верить мифам, должна была произойти на сотни лет позже.

Напомним, ученые показали, как выглядел Красавчик Принц Чарли во время восстания якобитов. Исследователи использовали посмертные маски, чтобы воссоздать лицо принца и показать, как он мог выглядеть в молодости.