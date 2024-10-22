Маска царя Агамемнона з чистого золота: вважалася єдиним свідченням Троянської війни

Золоту посмертну маску було знайдено в царському похованні в Мікенах на півдні Греції.

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Німецький археолог Генріх Шліман 1876 року проводив розкопки гробниць бронзового століття на археологічному об'єкті Мікени, що розташовується на півдні Греції. Під час розкопок археолог знайшов золоту посмертну маску, пише LiveScience.

Учений був упевнений у тому, що виявив посмертну маску царя Агамемнона з грецьких міфів. В "Іліаді" Гомера саме Агамемнон очолив ахейську (грецьку) облогу Трої, він також присутній в "Одіссеї" Гомера і давньогрецьких п'єсах. У своїх роботах Гомер писав, що Агамемнон правив у Мікенах, тому Шліман назвав свою знахідку "Маска Агамемнона".

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Стиль посмертної маски та подальші археологічні дослідження на острові Пелопоннес спростували теорію Шлімана. Дослідження показали, що маску виготовили приблизно в 1500 році до н. е. Це означає, що її створили за сотні років до того, як міг би жити Агамемнон. Деякі вчені припускають, золота маска могла бути виготовлена навіть раніше.

Сам артефакт зроблено з тонкого аркуша золота і передбачається, що він повторює риси обличчя покійного. Маска була знайдена в царській гробниці, де вчені виявили рештки восьми осіб. Усіх їх було поховано зі зброєю, але тільки у п'ятьох були посмертні золоті маски. Археологи вважають, що наявність золотої маски вказувала на високий статус покійного.

Упродовж бронзової доби мікенці заселяли всю південну Грецію після приблизно 1750 року до н. е. Ці люди використовували для спілкування ранню грецьку мову, а загалом на мікенців величезний вплив справила мінойська цивілізація Криту.

Шліман вважав, що в "Іліаді" мікенців називають ахейцями, а знайдені ним останки підтверджують реальність Троянської війни.

Дійсно, деякі мікенські пам'ятки відповідають ахейським царствам, які описані в "Іліаді". Але сучасні археологи вважають, що мікенська цивілізація занепала близько 1200 року до н. е. Водночас Троянська війна, якщо вірити міфам, мала відбутися на сотні років пізніше.

Нагадаємо, вчені показали, який вигляд мав Красунчик Принц Чарлі під час повстання якобітів. Дослідники використовували посмертні маски, щоб відтворити обличчя принца і показати, який вигляд він міг мати в молодості.